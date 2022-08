Jak se točí filmová facka

Na premiéře v krnovském kině Mír se diváci mohli přesvědčit, jak se v Branticích podařilo spojit dramatickou výchovu s angličtinou. V době snadno dostupných počítačových programů dokáže i amatér vytvořit zajímavé filmové efekty. Stačí jen dobrý scénář, tvůrčí nápady a nadšení, aby vznikl zábavný film s akčními scénami.

„Já jsem byl akční scénou bezprostředně ohrožen, když Bětka a Kristýnka měly za úkol klukům vrazit facku na kameru. Tu jsem držel já jako kameraman. Museli jsme si dávat velký pozor, aby Bětka nebo Kristýnka fackou netrefily mě. Pro jistotu jsme to ještě natáčeli ve zpomaleném záběru, který jsem potom upravil, aby ta facka měla správný efekt,“ prozradil pan učitel Jaroslav Konvička veselou historku z natáčení školního filmu Jumanji.

Hra Jumanji vcucla školáka

„Kromě holek tam měl akční scénu i Kuba, který se měl chopit liány a zhoupnout se na ní jako Tarzan před green screenem, což je takové to zelené pozadí. Místo zelené se pak doplní do záběru něco jiného, aby to vypadalo jak v akčním filmu,“ doplnil učitel angličtiny s tím, že v prvním pololetí se v Branticích točilo Jumanji 1 a ve druhém Jumanji 2.

Děj spočíval v tom, že děti ve škole našli hru Jumanji. „Tarzan“ Kuba byl do hry vcucnut a ve druhém díle se ho spolužáci snaží zachránit. Nejdřív ale musí najít cestu jak se dostat do virtuální reality hry, najít Kubu a vysvobodit ho.

Pan ředitel slíbil překvápko

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Brantice Adam Šimůnek při této příležitosti měl pro všechny velké překvapení.

„Rád bych poděkoval svému kolegovi a kamarádovi Jardovi Konvičkovi, se kterým máme společnou vizi výuky angličtiny. Snažíme se děti obklopit angličtinou, a natáčení filmu byl jeden ze způsobů, jak to lze udělat. V angličtině totiž oba vidíme veký potenciál. Chtěl bych poděkovat i starostovi a zastupitelům Brantic, kteří nám vytvořili takové podmínky ve škole, že si můžeme dovolit takového učitele angličtiny," zahájil svůj projev Adam Šimůnek.

Za angličtinou do zahraničí

V lednu do Brantic dorazil první mail, že se škola může zúčastnit zajímavého projektu. "Ta zpráva okamžitě zaujala mě i kolegu Konvičku. Začali jsme jim psát, že chceme v Branticích ještě lepšího angličtináře, než je pan Konvička dnes. Tak bychom ho chtěli letecky poslat na Island, aby se tam setkal s dalšími angličtináři a zlepšil se v angličtině. Napsali nám, že by bylo možné poslat na zkušenou také všechny učitele a učitelky ze školy i ze školky, aby se v zahraničí zlepšili v angličtině. Bylo by prý možné poslat i děti do západní Evropy. Zatím nevíme kam přesně, možná to bude Irsko, možná Skandinávie. Pokud je rodiče pustí, poletí čtvrťáci a páťáci na deset dnů. Projekt nám vyšel, a získali jsme 1,6 milionu korun. Takže zkrátka všichni učitelé, čtvrťáci a páťáci se poletí zlepšovat v anglickém jazyce," oznámil pan ředitel Šimůnek za velkého potlesku.

Aplaus pokračoval i když se v kině Mír dětským hercům a herečkám udělovaly ceny brantické akademie, neboli malé školní Oscary.