Zahradou Základní školy v Malé Morávce se rozléhá dětský smích i v zimním období. V noci na 22. ledna tady měli sedm pod nulou, ale dopoledne se „oteplilo“ na minus tři. Ideální počasí na otužování. Místní školáci v tričku, v kraťasech nebo v termoprádle běží sněhem.

Škola v Jeseníkách nabídla dětem lyžovačku a otužování. Leden 2024 | Video: František Kuba

Tempo jim udává ředitelka malotřídky Eva Vraspírová. Sama běží bosa, aby šla příkladem, ale dětem by dovádění ve sněhu bez bot nedovolila. Dohodla se s žáky i s jejich rodiči na pravidlech každodenního systematického otužování.

Školní otužování je dobrovolné, stejně jako ranní lyžovačka před vyučováním. Díky trenérům lyžování z Tréninkového centra Praděd je tento sport v Malé Morávce dostupný pro všechny místní žáky. A také pro děti, které do Jeseníků přišly z Ukrajiny.

Ředitelka Eva Vraspírová miluje běžky, ale ze sjezdového lyžování má respekt. Přesněji řečeno se na sjezdovkách bojí. To je výzva! Vystoupit ze své komfortní zóny a svěřit se instruktorům lyžování společně s žáky. Předává tak dětem poselství, že žádný učený z nebe nespadl. Ani dospělí neumí všechno. Pokud chceme umět lyžovat, zkušení trenéři nám ukážou jak na to.

Škola v přírodě? Tady ji mají celoročně

Děti z velkých měst jezdí do Jeseníků na pár dní zažít takzvanou školu v přírodě. Malotřídka v Malé Morávce je „škola v přírodě“ každý den školního roku. Nejznámější jesenické skiareály Kopřivná a Karlov pod Pradědem má v okruhu jednoho kilometru.

Eva Vraspírová přichází stále s novými nápady čím obohatit vyučování v tomto lyžařském a turistickém ráji. „Že je dnes zima? Tím líp. Podívejte, jak se děti těší. V rámci otužování běháme po zahradě za každého počasí. Není to tělesná výchova, ale dobrovolná aktivita. Školní lyžování i otužování samozřejmě probíhá se souhlasem rodičů,“ vysvětluje Eva Vraspírová specifika malé školy v srdci Jeseníků.

Malotřídky mají rodinnou atmosféru

Aktuálně má tato škola 24 dětí ve dvou třídách. Vyučuje látku pro první až pátou třídu základní školy.

„Samozřejmě se kromě lyžování a otužování také učíme, a máme dobré výsledky. Byla bych ráda, kdyby nás příští školní rok bylo víc. Malotřídky obecně jsou pro svou obec velkým přínosem. Mají úžasnou rodinnou atmosféru věkově smíšených kolektivů. Podle mé zkušenosti se v takových podmínkách dobře učí dětem i pedagogům. Když navrhnete nějakou novinku, všichni reagují pozitivně. Stačí jít příkladem a žáci i jejich rodiny do všeho jdou s námi. Dokážou se nadchnout. Je radost učit v malotřídce, kde můžete uplatnit svou invenci. Dřív jsem učila na velké škole se stovkami žáků. Tam to bylo o něčem úplně jiném,“ doplnila Eva Vraspírová, která do Malé Morávky dojíždí z Rýmařova.

Základní školy v okolí jsou, například v Karlově Studánce, v Rudné pod Pradědem nebo ve Vrbně pod Pradědem. Přesto do Malé Morávky dojíždějí děti z okolí, například z Horního Města nebo z Rýmařova.

Čtyři „D“: dobrovolnost, disciplína, důslednost i diskomfort

Zatímco školní docházka je ze zákona povinná, škola v Malé Morávce pro své lyžařské a otužovací aktivity vymyslela „pravidlo čtyř D“: dobrovolnost, disciplína, důslednost a diskomfort.

„Děti se rozhodnou dobrovolně, jestli se chtějí do nabízených aktivit zapojit nebo ne. Pokud se rozhodnou do toho jít se mnou, musím jim dopředu férově říct, že je čeká kromě zábavy také diskomfort, který musíme překonávat. Třeba se musí dřív vstávat. Vysvětlila jsem žákům, že pokud nabídku školy přijmou, musí počítat také s přirozenou mírou stresu. Rozhodnou se dobrovolně, ale nemůže to fungovat tak, že v pondělí se mi chce, ale v úterý se mi nechce,“ vysvětluje ředitelka Vraspírová „pravidlo čtyř D“.

Vyučovat se dá i bez elektřiny

V době návštěvy Deníku se žáci těšili, že tentokrát bude sportování a zábavného dovádění víc než obvykle, protože ráno Malou Morávku potrápil výpadek proudu.

„Bohužel, elektřina už zase jde. Ach jo, spravili to. Těšili jsme se, že se dnes nebude učit,“ žertem žáci lamentovali při pohledu na svítící žárovky. Právě dorazily do školy z ranní lyžovačky.

„Nebojte, my umíme učit i bez elektřiny. Vždycky něco vymyslíme. Mám kytaru, která elektřinu nepotřebuje. Děti to ještě neví, ale připravila jsem přes víkend písničku o Malé Morávce, takovou naši lyžařskou hymnu. Až přijede Deník příště, tak si ji společně zazpíváme,“ ujišťuje Eva Vraspírová.

Na dětech je vidět, že je invenční pojetí školy baví. Užívají si sport, otužování, výuku a hlavně přírodu Jeseníků, která je obklopuje. Za dveřmi má škola připravené tabulky se vzkazy pro návštěvníky: „Jsme na zahradě“ nebo „Jsme v lese“.

Na zahradě čeká indiánské teepee. Žáci pouští draky, soutěží v hodu papírovou vlaštovkou, pečou sušenky, navštěvují koně ve stájích Srubovka, chodí na exkurze k horské službě i k hasičům nebo na vlastivědné vycházky do muzea v Schindlerově stodole.

Funguje zde družina, jídelna i dramatický kroužek. Občas se dětem ani nechce ze školy domů. Tak pro ně učitelé připravili nocleh ve škole ve spacáku a táborák s opékáním buřtů na zahradě. Malotřídka v Malé Morávce je škola, na kterou absolventi budou dlouho vzpomínat.