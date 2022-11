Později Daniel Makay na Facebook připsal: „Jako bývalý voják z povolání věřím, že mu ta výborná strategie vyjde a osvobodí Ukrajinu od té fašistické vládnoucí chunty. Ze strategického hlediska bych použil vodíkové bomby menší tonáže pro vyčištění strategického území a likvidaci útočné vojenské techniky.“

Bruntálský zastupitel Daniel Makay a jeho příspěvky:

Okresní soud v Bruntále mu letos v září za schvalování trestného činu vyměřil peněžitý trest ve výši 45 tisíc korun. Podle soudu byly výroky za hranou svobody projevu, na který Makay poukazoval.

Exzastupitel s verdiktem nesouhlasil a odvolal se ke Krajskému soudu v Ostravě. Mimo jiné uvedl, že jeho výroky byly namířeny proti fašistům na Ukrajině, ne proti ukrajinskému lidu.

„Mám na Ukrajině přátele, vozil jsem tam pomoc. Nepřál bych Ukrajincům nic špatného,“ prohlásil u soudu Makay.

Jak dodal, během svých humanitárních cest na Donbas, které se uskutečnily před letošním únorem, se prý utvrdil, že fašismus na Ukrajině je. Co se týká únorových prohlášení na Facebooku, ta učinil na základě informací získaných od kamaráda. Podle obhájce v té době pouze věděl, že byl zahájen ruský útok na Ukrajinu.

„Tehdy ani naši občané nevěděli, co se děje,“ řekl obhájce s tím, že projevy jeho klienta nelze s ohledem na všechny okolnosti kriminalizovat. Poukázal také na dřívější vojenské operace v Jugoslávii, Iráku, Libyi a Sýrii. „Bylo schvalováno bombardování Jugoslávie. A v České republice nebyl za to nikdo odsouzen. Právo nelze pojímat selektivně. Tedy říct, že tato agrese je spravedlivá, a tato ne,“ řekl obhájce.

Makay v rámci závěrečné řeči označil soud za politický. „Já jsem před soudem za své politické názory. Je to jako politický proces z padesátých let,“ řekl Daniel Makay, který poté soudu obsáhle vysvětlil svůj pohled na dění na Ukrajině. Krajský soud jeho argumenty neuznal a jeho odvolání zamítl. Čtvrteční verdikt je pravomocný a není proti němu odvolání. V úvahu přichází jen mimořádný opravný prostředek, a to dovolání k Nejvyššímu soudu

Makay při odchodu ze soudní síně neskrýval zklamání. „Nemůžu s tím souhlasit a budu se dovolávat. Byl to svobodný projev. Bylo to cílené na fašisty, kteří operují na Ukrajině. Bylo to v celkovém kontextu toho, co se na Ukrajině dělo v předchozím období, to znamená na Donbase a tak dále,“ prohlásil.