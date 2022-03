V padesátých letech měl Krnov 20 tisíc obyvatel. Dokázal přijmout 2500 Řeků, kteří prchali z vlasti před občanskou válkou. Byli mezi nimi také předkové podnikatele Jannise Samarase. Právě rodina Samarasových v Krnově vybodovala své nápojářské impérium Kofola. Díky této rodinné zkušenosti se Samaras dokáže vcítit do pozice válečných uprchlíků.

Jednu migrační vlnu Krnov už zvládl, nyní připravuje databázi pomoci Ukrajincům

"Občanská válka v Řecku rozvrátila společnost a dnes už s odstupem mohu říct, že to trvalo dvě až tři generace, než se staré křivdy zahojily. To jsou na desítky let pošramocené vztahy, pochroumaná rodinná pouta a šrámy na duši celé země," podělil se Janis Samaras o emoce, které v současnosti prožívá.

Okamžitě začal přemýšlet, jak může firma Kofola pomoci Ukrajině a svým ukrajinským zaměstnancům.

"Umím si představit, že něco podobného budou muset nyní zažívat i rodiny zavlečené do války na Ukrajině. Snažím nepodléhat emocím. Jde to těžko, média nás masírují, lidé umírají a emoce umocňuje i nejistota z budoucího vývoje. Zatímco vleklý kovid nás rozděloval i uvnitř jednotlivých států, aktuální válka, zdá se, okolní svět stmeluje. Strhla se obrovská vlna solidarity. I my od víkendu řešíme, jak a kde nejlépe pomoci," konstatoval Samaras s tím, že úplnou samozřejmostí je pitný režim, který Kofola vysílá každý den na východní hranice Slovenska ve vlacích RegioJet.

Slzy a mrazení, Anastazie se přes Krnov vrací domů, manžel ale zůstal ve válce

Deset milionů pro Ukrajinu

"Jsme v kontaktu i se starosty našich obcí a měst. Nabízíme součinnost, finanční pomoc, ale třeba i zajištění ubytování. Město Krnov, se kterým úzce spolupracujeme, a které řeckou migrační vlnu v minulosti zvládlo, už nyní poskytuje zázemí mnoha uprchlickým ukrajinským rodinám a svými kroky inspiruje i další města. Využíváme i naše vozy Santa Trans k transportu potřebného materiálu na východ. Pomocnou ruku nabízíme našim ukrajinským kolegům, kteří jsou u nás zaměstnaní. A do budoucna samozřejmě nabízíme i práci," ocenil Samaras úlohu Krnova při pomoci řeckým i ukrajinským uprchlíkům.

Zatím firma Kofola vyčlenila na finanční a materiální pomoc Ukrajině deset milionů korun. "Myslím, že tato noc nebude krátká. Bude třeba vytrvat dlouhou dobu Proto jsme připraveni tuto částku dále navyšovat.

Krnov chystá koncert pro Nadvirnu a školní lavice pro děti z Ukrajiny

Pokud víte, kde se naše možnosti materiální, ubytovací nebo finanční pomoci můžou hodit, neváhejte mne kontaktovat," vyzval Jannis Samaras veřejnost.

Neztratit víru a překonat strach

"Následky všech válek jsou dlouhé a zotavení z nich bývá složité. Zkusme neztratit víru, překonat strach, nepropadat zoufalství, apatii a nepodléhat vzrušení. Snažme se emoce držet na uzdě a kultivovat v sobě a ve svém okolí to dobré. Osobní postoj a nastavení každého z nás je totiž vždy to nejdůležitější pro překonání těžkých chvil," zakončil své prohlášení Jannis Samaras, nejznámější tvář legendární Kofoly.