Turnaj Krnovský šíp aneb lukostřelci sobě s veřejnou lukostřelnicí má vrátit do společnosti povědomí veřejnosti o tomto krásném sportu, který znali lidé už v době kamenné, jak dokládají archeologické nálezy pazourkových šípů. Luk byl vynalezen a používán nezávisle na sobě mnoha světovými kulturami.

Lukostřelecký turnaj proběhne na trase s 18 stanovišti s 3D zvířaty, klasickými sportovními a pohyblivými terči. Soutěžit se bude podle věku a typu luku. Celkem se vyhodnocuje se 48 kategorií. Registrace online už probíhá, ale zájemci se mohou hlásit i přímo na místě do 14 hodin. Startovné je dobrovolné.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.