„Momentálně jednáme o vypracování územní studie, která by nastavila limity, co v tomto území může být a co obec dokáže akceptovat. Studie by například podrobněji řekla, kudy povede komunikace, jaké budou výškové limity budov, jaká může být zastavěnost, kolik procent musí zůstat zelené plochy a podobně,“ uvedla.

Bývalou dřevozpracující továrnu tvoří dva areály. Horní by měl v budoucnu sloužit k bydlení, ve spodním by mohlo vzniknout dostupné bydlení, volnočasové centrum s wellness zázemím, restaurace či prodejna regionálních potravin.

„Stavební práce jsou od roku 2016 zakonzervovány. Loučnou chceme v letošním roce dostavět a rozprodat. Projekt hotelu už do konce dotáhnout nemůžeme, ani pro to není doba. Zámek se bude rozprodávat jako apartmány,“ přiblížil Petr Látal.

Rozprodej zámku po částech není dobrou zprávou

Stavební ruch však v zámku není. Od května, kdy se majitel o budoucnosti památky vyjádřil, nemá místní samospráva nové informace. Záměr rozprodeje největší nemovitosti v obci po částech však pro ni není dobrou zprávou.

„Pro žádnou obec není dobré, když se jakýkoli objekt tříští. Daleko lépe se jedná s jedním majitelem. Pravděpodobně se s ním lépe dohodnete ohledně svozu odpadů nebo parkování, než když máte majitelů dvacet, padesát nebo sto,“ řekla starostka Harazímová.

Pokud by chtěl majitel zámek rozprodávat, bylo by jej nutné rozdělit v katastru na jednotky. Záměr už v minulosti příslušný úřad v Šumperku zamítl, nepodporují jej ani památkáři.

„S panem Látalem jsem o tom nemluvila, ale neumím si představit, jak by to mohlo v praxi fungovat. Je to památkově chráněný objekt. Představa, že se oprava střechy nebo fasády se řeší s desítkami majitelů, by byla problematická,“ dodala starostka Harazímová.

Rekreanti berou i byty na sídlišti

Loučná nad Desnou se potýká s trvalým odlivem obyvatel. Od roku 2000 jich ztratila pět stovek, čtvrtinu z celkového počtu. Mnohé rodinné domy se mění na ubytování pro turisty, k rekreaci slouží i řada bytů na zdejším sídlišti. K tomu vznikají zcela nové rekreační nemovitosti. Naprojektováno je i několik velkých záměrů.

„Evidujeme to velmi pečlivě, ale je těžké říct, co bude hotovo do roku nebo dvou. Některé projekty jsou ve fázi možné realizace, stavební povolení bylo vydáno před pěti nebo osmi lety a je ze strany investora prodlužováno. Například u hotelu na Přemyslově se bavíme o stovkách možných lůžek, ale zda se bude stavět, dokáže těžko někdo říci. Rozvoj je velký, snažíme se ho ze strany zastupitelstva mírnit. Je otázka, kde jsou limity, ale myslím, že se jim blížíme,“ uzavřela starostka Harazímová.