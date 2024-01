Spodní areál by se měl změnit v místo pro trávení volného času. Sloužit by měl majitelům nově postavených bytů, ale i místním a turistům.

„Je relativně daleko od současného centra Loučné. Mohl by se stát novým centrem obce. Chtěli bychom, aby měl atraktivní náplň: rodinný zábavní park, sportovní centrum, mohou zde být také prodejny, kadeřnictví, restaurace nebo sauny. Chtěli bychom zde vytvořit také veřejný prostor, kde se mohou scházet lidé, kteří se ubytují v horním areálu,“ popsala architektka Jana Richtrová na setkání v Loučné nad Desnou, kde skupina Salutem prezentovala plánovaný rozvoj území.

Loučná chystá další vylepšení a lákadla. Turistů jsou mraky, obyvatel ale ubývá

Někteří místní proměnu lokality podporují. „Kolem těch objektů chodíme už hodně dlouho. Každého nás píchá v oku, jak to vypadalo. Byla to hrůza, každý se raději podíval na druhou stranu. Chci této společnosti poděkovat, že se s tím něco děje. Já jí fandím, protože jsou to obrovské investice,“ řekl jeden z místních v diskusi při prezentaci záměru.

Z bývalé vrátnice budou byty

Po rekonstrukci Ulrichovy vily nechá investor v horním areálu zrekonstruovat bývalou vrátnici, kde vzniknou tři bytové jednotky s parkovacími místy a prostorem pro grilování. Za vilou postaví dva rodinné domky, každý se dvěma byty.

„Tím prozatím končíme. Pokud na tomto území nebudeme chtít výrobu, alternativou je změna územního plánu,“ konstatoval Jaroslav Ton, spoluzakladatel realitního investičního fondu Salutem, který je investorem projektu Údolí Rejhotice.

Současný územní plán v lokalitách po továrně umožňuje lehkou průmyslovou výrobu a skladování. Změna je v rukou místní samosprávy. Ta je ale obezřetná.

„Co bylo prezentováno v dolní části, na tom z velké míry panuje shoda. Ten areál je ošklivý, rozpadlý, dělá nám všem ostudu a chceme tam změnu,“ řekla starostka Loučné nad Desnou Petra Harazímová.

Seniory zaveze autobus až na Praděd. Nová linka spojí Ovčárnu a Loučnou

Ohledně horního areálu je však obec velmi opatrná a změně územního plánu se zatím brání. „Prvotní záměr byl především o tom, že by tam mělo vzniknout hodně bytových jednotek. Bylo by fajn, kdyby tam byli trvale žijící občané, ale nebudou. Těch, kteří se sem chtějí přistěhovat, je málo. Většinou cokoli se u nás obci prodává, slouží na rekreaci nebo na ubytování. A toho se všichni bojíme, obavy jsou u občanů i zastupitelů stejné,“ řekla starostka Petra Harazímová s tím, že pokud by obec na změnu územního plánu přistoupila, nastavila by v území přísné regulativy.

Negativní zkušenosti s developery

S podobnými kroky má totiž obec negativní zkušenosti. „V případě kouteckého areálu se udělala obrovská změna územního plánu. Obec z toho tehdy nic neměla a dodnes nic nemá. Jen plné silnice, plno lidí, ale pozitivum pro lepší život zdejších obyvatel není. Majitelé vydělali a pořád vydělávají obrovské peníze, ale cokoli po nich chceme, je obtížné získat, i když jde o drobnost, jako permanentky pro děti, aby mohly lyžovat. Ani ty nemáme,“ popsala.

Podívejte se, jak odpovídal Michal Kestl, provozovatel skiareálu v Koutech, na otázky našich čtenářů. Je to přesně 10 let:

Provozovatel Ski Areálu Kouty Michal Kestl odpovídal ON-LINE

„Velmi dobře vnímáme, že změna územního plánu je jediné, co máme v rukou. Když ji uděláme, potom už toho moc nezmůžeme,“ dodala.

Jaroslav Ton upřesnil, že byty v horním areálu mají být určeny pro rekreanty i trvale žijící obyvatele. „Víme, že obec bez jakéhokoli marketingu kontaktují lidé, kteří se sem přestěhovat chtějí. Pokud se v marketingové oblasti udělá něco víc než nic, mohou sem v krátké době přijít desítky rodin. Byly by s tím spojené daňové příjmy do obecní pokladny, ale také určitý pohled na svět nově příchozích, optimismus, nové nápady, podnikání,“ řekl.

Zmínil, že existuje řada způsobů, jak trvale žijící obyvatele zvýhodnit. „Jako podporu prodeje nabízíme dotovanou hypotéku. Tu lze zacílit na lidi, kteří zde budou trvale usídleni, nejen si zde formálně zapíší trvalé bydliště. Můžeme sponzorovat financování nemovitostí, ale i záležitosti spojené s životem v obci,“ doplnil.

Takto to žilo na venkově. Podívejte se na 15 unikátních archivních snímků

Zdůraznil, že s kolegou z regionu pochází a mají k němu vztah. „Když to území bude prosperující, budeme prosperovat všichni. Údolí Rejhotice je podnikatelský projekt, ale peníze, které vyděláme, nám dává smysl vracet do regionu,“ doplnil.

V Loučné nejde o jediný developerský projekt. Zástavba vznikne nad obcí podél cesty na Přemyslov. V roce 2020 byla zpracována územní studie výstavby sedmnácti rekreačních chalup se zhruba stovkou lůžek naproti areálu Kouty.