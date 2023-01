Pokud jeden zubař ošetří kolem tisícovky pacientů, dva zubaři jich zvládnou dva tisíce. Jen něco málo přes dva tisíce zájemců se loni v lednu zaregistrovalo do slosování o registraci v nové ordinaci. Díky tomu se v Rýmařově podaří uspokojit téměř všechny pacienty, kteří vyplnili formulář do slosování o registraci u zubaře.

Krnovská nemocnice ve spolupráci s městem Rýmařov zřídila na rýmařovské poliklinice novou zubní ordinaci. Protože na Rýmařovsku žijí tisíce pacientů bez stomatologa, bylo předem jasné, že zájemců o registraci bude víc, než kolik jich dokáže ošetřit jeden nový zubař. Proto vedení krnovské nemocnice rozhodlo, že bude pacienty vybírat losem. Zájemci se mohli do "slosování" o zubaře přihlásit 28. listopadu 2022 buď odevzdáním formuláře nebo online po internetu.

Ředitel krnovské nemocnice a senátor Ladislav Václavec v Rýmařově před poliklinikou hovořil s lidmi, kteří se přišli zaregistrovat. Zejména senioři pochybovali, zda se vůbec dožijí ošetření u stomatologa. Když je Václavec ujišťoval, že pracuje na zlepšení situace ve zdravotnictví a věří, že do dvou let bude zubní péče dostupná všem i v Rýmařově, reakcí byl pobavený smích pacientů, jako kdyby právě řekl veselou anekdotu. Nevěřili jeho vizi, takže málem padla i sázka.

Ti, kdo loni v listopadu vyplnili předregistrační formulář do nové zubní ordinace, v těchto dnech dostali dobrou zprávu. Dva zubaři ošetří dvojnásobek pacientů než jeden, takže postupně by měla být přijata většina registrovaných. Tuto dobrou zprávu oznámil Ladislav Václavec: „Celkem jsme v průběhu jednoho dne přijali 1374 papírových a 807 elektronických žádostí o předregistraci. Původně jsme oznámili, že naše ordinace přijme 1000 žádostí, které z celkového počtu vylosujeme. Tím, že se nám podařilo pro Rýmařov zajistit dalšího zubního lékaře, dostane do konce února potvrzovací zprávu o úspěšném přijetí předregistrace většina zájemců. Vyřazeni budou pouze ti, kteří již stomatologa mají,“ uvedl ředitel nemocnice a senátor Ladislav Václavec.

Mnozí žijí několik let bez zubaře

Všem zájemcům, jejichž registrace byla přijata, dá nemocnice vědět do konce února 2023. První pacienti obdrží pozvánku ke vstupní prohlídce už v polovině ledna. „Žádáme všechny zájemce o trpělivost. Pacienti musí být nabíráni postupně, jelikož řada z nich neměla zubaře několik let. To znamená, že po vstupní prohlídce je nastaven léčebný plán, který spočívá i v několika návštěvách ordinace,“ upozornil ředitel Václavec.

Vedení nemocnice zároveň vyzývá širokou veřejnost, aby se k personálu ordinací chovala slušně. „Naše týmy v nově vznikajících a fungujících ordinacích nejsou zodpovědné za to, že lidé neměli dlouhodobě stomatology. Naše zdravotní sestry nemohou celý den protelefonovat s pacienty, kteří zoufale hledají zubaře, ale musí být k ruce zubařům u křesel. Přestože není povinností nemocnic provozovat zubní ordinace, děláme maximum pro to, aby měl každý člověk na Krnovsku a Bruntálsku zubaře. Děkujeme všem za pochopení situace a slušné chování k našim zdravotníkům,“ dodal Ladislav Václavec.