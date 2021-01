Když se řeka Opavice někde rozlije, jako první mají problém obyvatelé osady Opavice. Při podzimní povodni řeka dokonce pozměnila koryto v úseku mezi českou Opavicí a polskou Opawicí. Zakousla se do polského břehu, ale hrůzu prožívali také v českých domcích. Vzpomínali, jak si při povodních 1997 rozvodněná Opavice vyhlodala nové koryto přes jejich zahrady.

Jednání s Poláky i s Povodím

Opavice je místní částí Města Albrechtic. Starostka Jana Murová je přesvědčena, že díky utrženému polskému břehu se koryto Opavice rozšířilo, takže příští povodeň už svou sílu víc rozlije do šířky. „V podstatě nám to i pomohlo. Byl to impuls zahájit jednání s polskou stranou a s Povodím Odry jak zlepšit údržbu a opevnění břehů.

Poláci by měli v těchto dnech na březích vykácet na 160 stromů, což pomůže občanům Opavice i Opawice. Povodí Odry na soutoku potoka Burkvízu a řeky Opavice opraví celý břeh, aby se už nastávalo, že se tam řeka zas vylije na baráky. Mělo se to realizovat už loni, ale nedotáhli projekt do konce a přeložili investici na rok 2021,“ informovala starostka Města Albrechtic Jana Murová.

Zdroj: Deník/František Kuba



Při jednáních s Povodím Odry opakovaně zaznělo, že svůj podíl na špatném stavu břehů mají také místní. „Kdyby si lidé nedělali v Opavici hráze a neházeli trávu ze zahrad na břehy, tak by se velká voda tak snadno nedostala mimo koryto. K těmto případům opravdu dochází, ale když nikoho nechytíte za ruku, není co řešit. Navíc se údržba koryta týká i polské strany, kde mají všeho administrativně dost složité. V nadsázce se dá říct, že utržený polský břeh dost věcí vyřešil za nás,“ doplnila starostka Jana Murová.

Zdroj: Deník / František Kuba

Jak se žije u řeky Opavice

Domky Mrkvových, Maškových a Parchavých stojí v Linhartovech v zátočině řeky Opavice. Povodeň 1997 jim ukázala, jak se řeka umí zakousnout do břehů. Během chvíle si vymlela nové koryto. Paní Parchavé strhla kus domu. Ostatním odnesla vše, co si postavili na svých zahradách.

Josef Mrkva vzpomíná: „Tady jsem měl včelín, tu stála garáž a chlívy. To všechno mi sebrala voda. Místo aby ten břeh po povodni pořádně zpevnili, jen zavezli nově vymleté koryto nějakým bincem a hlínou, ze které trčely pařezy. Povodně 2007 a 2009 to vydrželo. Stačí ale málo, aby se uvolnilo těch pár kamenů, kterými zpevnili břeh. Pak s námi bude konec.“

Šopa neuplavala, probořila se

Ani paní Parchavá nechápe, proč zákrutu před jejich domem vodohospodáři zpevnili jen volně položenými velkými kameny. „Nemůžou tu zatáčku nějak vybetonovat nebo tam zarazit piloty? Podobné šutry tam byly už při povodni 1997. Když se první uvolnil, vypadly další a podemílání se rozjelo naplno. Naše šopa stála na svém místě, a najednou se celá probořila. Neuplavala, ale probořila se, jak to pod ní bylo podemleté. Ve chvilce z ní nezbylo vůbec nic,“ vysvětlila další svědkyně, jak rychle na Opavici dochází k podemílání břehů.

Zdroj: Deník / František Kuba

Dnes už je Josef Mrkva v důchodu, ale čtyřicet let pracoval jako řidič autobusu, takže dobře zná situaci v okolních obcích. „Můžu vyprávět, kde všude se po povodních opevňovala koryta. Ve Spáleném, Valštejně, Dlouhé vodě nebo v Čakové. Tam zregulovali i úplně malé potůčky. A srovnejte to s tím, jak vypadají břehy tady na Opavici,“ doplnil Josef Mrkva jak se žije v zátočině řeky Opavice.