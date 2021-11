Po stopách železnice v Karviné: Podívejte se, kde všude po městě vedly koleje

/FOTOGALERIE/ Budova nádraží, Konec kolejiště, Židovský hřbitov, Zastávka Ráj, Hektometrovník, Pilíř mostu. To jsou jen některé názvy míst na naučné stezce, která kopíruje původní trasu železnice, jež v minulosti spojovala Fryštát s původní Karvinnou. Od konce 19. století se více než 60 let po těchto kolejích dostávali cestující z tehdy okresního města do Karvinné, kde mohli přestoupit na lokálku do Orlové nebo Ostravy.

Po stopách zaniklé železnice se můžete vydat v Karviné od historické nádražní budovy ve Fryštátě přes Ráj a Darkov až řece Olši. Na celkem deseti zastaveních jsou informační tabulky. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Připomenout historii této dnes už neexistující železniční trati se před časem rozhodli členové spolu S.O.S. Karviná, potažmo Zachraňme karvinské nádraží. „Ano, naším cílem bylo přiblížit historii této pro město 11 kilometrů dlouhé železniční spojnice a upozornit na snahy záchrany historické nádražní budovy v Palackého ulici naproti restauraci Praha ve Fryštátě, kde tehdy fungoval zájezdní hotel,“ říká Radim Kravčík, jeden z hybatelů projektu a člen výboru spolku S.O.S. Karviná. Prapory, trubači i divočák: myslivci v raritním kostele v Karviné uctili Huberta Přečíst článek › Nadšenci a milovníci karvinské historie proto nechali vyrobit informační tabule a osadili na deseti místech, která jsou s touto železniční tratí spojena. Součástí propagace jsou dny otevřených dveří a komentované prohlídky po trase naučné trasy. Nejbližší se koná ve středu 17. listopadu od 14 hodin. Zhruba tři a půl kilometrů dlouhá naučná trasa začíná u historické budovy nádraží, pokračuje přes prostor, kde do 50. let se rozkládal židovský hřbitov, dále do Ráje a Darkova k lázním. Poté železnice překračovala Olši a přes už neexistující část Lipiny vedla až do původní Karvinné. Dnes Karviné-Doly. Trasa byla zrušena v roce 1960. Kromě budovy nádraží se z dochovaly některé artefakty původní železnice jako je zastávka v Ráji (dnes prodejna květin), hektometrovník u mostu nad Janečkovým mlýnem anebo zastávka Darkov, která byla přestavena na rodinný domek, v němž se dodnes bydlí. Rybník, vyhlídky, opevnění: Gotický Šostýn nad Kopřivnicí láká i rodiny s dětmi Přečíst článek › Naučná stezka končí u řeky,v místech, kde vlak po mostě pokračoval do Lipin. Tam ale vlivem těžby a totální proměny území veškeré artefakty zmizely. Na každé infotabuli je historický snímek i současná podoba daného místa a QR kód, který odkazuje na veřejnou sbírku, kterou Spolek S.O.S. Karviná vyhlásil, aby z darů mohl financovat obnovu fryštátské nádražní budovy, kterou se mu podařilo letos v červnu koupit od Správy železnic. Ruční tvorba táhne, na akci v Ostravě nechyběla ani výtvarnice z Těrlicka Přečíst článek › Součástí propagace jsou dny otevřených dveří a komentované prohlídky po trase naučné trasy. Nejbližší se koná ve středu 17. listopadu od 14 hodin.