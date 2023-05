Pojedou do Krnova vodíkové vlaky? Kraj už na trati nechce diesely

Jan Šindelář Externista

Na trati 310 z Olomouce přes Moravský Beroun do Krnova a Opavy se schyluje k unikátnímu řešení v podobě soutěže, kde by byly rychlíky a regionální vlaky v jednom balíku. Ministerstvo dopravy a Moravskoslezský kraj jednají o tom, že by se objednávka rychlíkové linky R27 převedla ze státu na kraj. Ten pro trať preferuje vodíkové vlaky.

Vodíkový vlak Coradia iLint na hlavním nádraží v Olomouci. Ilustrační foto | Foto: Deník/Daniela Tauberová