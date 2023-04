Radost na zámku Linhartovy je název jarní akce, která byla vzpomínkou na spanilou jízdu veteránů Trofeo Niké 2022 a pozvánkou na další ročník v září 2023. Vystoupení operní pěvkyně Andrey Kalivodové a písničkáře Martina Maxy vyprodalo velký zámecký sál do posledního místa.

Radost na zámku Linhartovy, Martin Maxa a Trofeo Niké | Video: František Kuba

Zpěvák Martin Maxa přijal roli čestné ambasadora Trofeo Niké. Už loni zažil tu úžasnou atmosféru, když davy lidí na náměstích i na silnicích obdivují kolonu autoveteránů a společně s posádkami v dobových kostýmech diskutují o historii automobilismu.

Martin Maxa prozradil, že z loňského ročníku mu nejvíc utkvěl v paměti přelet vrtulníkem nad Slezskou Hartou, protože letěl vrtulníkem poprvé v životě.

Potkal díky Trofeo Niké spoustu úžasných lidí, ale také ho nadchnul drink namíchaný speciálně pro tuto příležitost. Jako muzikant si velmi cení svého koncertu v Karlově Studánce v hudební síni, a chtěl by si ho brzy zopakovat.

Zámek Linhartovy: rekonstrukce za miliony byla těžká, už se ale chystá jarmark

„Spanilá jízda, to je krásné spojení slov. To je vlastně námět na písničku. Byla to skutečně spanilá jízda plná noblesy, ve které je mi dobře, protože jsem takový staromilec. Při takovém vzedmutí vlny starých časů je mi dobře. Proto jsem roli ambasadora Trofeo Niké přijal s vděčností a pokorou. Budu rád, když se tam zase ukážete, a potkáme se. Já se tam budu zase prezentovat písničkami. Mám dojem, že tam bude i celá kapela, kterou tady na severu ještě tak moc lidí nevidělo a neslyšelo,“ pozval Martin Maxa své fanoušky na další ročník na Trofeo Niké.