Liechsteinova chata byla vybudována v letech 1906 až 1912. Její nejlepší časy se datují do období před druhou světovou válkou, pak začala kvůli špatné údržbě chátrat a v roce 1971 byla stržena.

„Konečně se podařilo šetrně zlikvidovat skládku stavebního odpadu, která do národní přírodní rezervace opravdu nepatřila. Abychom zamezili poškození zdejší přírody, používal se pro transport odpadu vrtulník, který jeho přesun k odvoznímu místu vzdálenému necelé dva kilometry zvládl prakticky v řádu hodin. V tomto období také odvezl poslední zbytky vyřezané borovice kleče z hřebene Jeseníků,“ konstatoval Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.