Lesní slavnost Lapků z Drakova v Biskupských lesích

Do lesů na Drakově se mohou lidé vydat Za zábavou v sobotu 23. a v neděli 24. července. V sobotu je zde připravený program od 10 do 20 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin.

Lesní slavnost Lapků z Drakova vznikla před patnácti lety, aby připomenula tradici hutnictví a zpracování železa v Jeseníkách. | Foto: se svolením Radka Vráblíka