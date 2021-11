V držení vily se vystřídalo několik lékařů, takže správně by se tato kulturní památka měla označovat jako „lékařská vila“.

Tato památka nikdy nebyla šlechtickým sídlem a s Lichtenštejny nemá nic společného. Široká Niva sice kdysi patřila k panství Lichtenštejnů, ale to bylo v úplně jiném století.

Rarita

Ve skutečnosti je to vila, kterou kolem roku1904 nechal postavit lékař. Tenkrát se ještě Široká Niva jmenovala Bretnov a se sousedními Markvarticemi měla přes dva ticíce obyvatel, takže tu lékaři byli potřeba.

„Ordinace bývala tam, kde dnes sedí paní účetní. Tady byl původní vstup, tady zřejmě byla místnost pro služebnictvo. Lékařská vila vyhlášena kulturní památnou až po roce 2000,“ představuje starostka Široké Nivy Aleny Mátéová sídlo obecní úřadu.

Raritou je, že lékařská vila byla postavená ve svahu na velmi vysoké kamenné zídce.

Bez hřebíků

„To bylo v té době dost neobvyklé technické řešení stavby. Všimněte si také původního dřevěného obložení, které jsme jen nechali trochu repasovat. S panem stolařem jsme byli domluveni, že v tom nebude ani jediný hřebík, jen samé čepy. Odvedl skvělou práci. Laik nepozná, co je dodělané nově a co původní. Nějaký můj předchůdce dal di vily kovová futra. Když jsem našla na půdě uložené původní dveře, nechali jsem k nim udělat i odpovídající futra,“ popisuje starostka, kolik to dalo práce vrátit vile její autentický vzhled.

„Při nějaké rekonstrukci kus původní dlažby vykopali a zalili to betonem. Tak jsem nechala vyndat originální dlaždičky z chodbičky do sklepa, kam nikdo nechodí, a dali jsme je sem na hlavní chodbu, ať máme aspoň vstup kompletně z originálních prvků. Vyšlo to tak akorát. Už jsme neměli ani jednu dlaždičku navíc,“ představuje starostka obecní úřad a pamětihodnost v jednom.