Když vypukla pandemie koronaviru, pocítil Antonín Petroš vůči této nemoci respekt, ale současně byl přesvědčený, že díky svému zdraví, posilování imunity a výborné fyzické kondici nepatří do rizikové skupiny, kde lze očekávat těžký průběh onemocnění. Zmýlil se.

„To jsem si myslel dřív, ale dnes už mám úplně jiný názor. Stačily tři dny vysokých horeček, absolutní nechutenství a místo průdušek žhavé uhlíky. Tři noci bez spánku a třetí den apatie, ale pořád jsem věřil na paralen. Já to vypotím. Naštěstí manželka, která je razantnější, při pohledu na trosku, která se jí plíží bytem, neváhala a zavolala 112. Do hodiny přijeli specialisté z Opavy. A začal tanec. Pane bože, konečně mi někdo pomůže,“ popsal svou zkušenost s koronavirem legendární tenista. Základní vyšetření proběhlo u něj doma. Vzápětí ho sanitka převezla do Krnova.

Poprvé v nemocnici

Po předání na urgentním příjmu poprvé poznal jak to chodí v nemocnici. Poznal kapačky a přístroje, o kterých dřív jen slyšel. „Největší problém byla komunikace. Nic jsem si nemohl vybavit, na nic vzpomenout. Paní doktorka asi potřebné informace ze mne dostala, protože mě převezli na plicní oddělení ve čtvrtém patře,“ popsal své zážitky z krnovské nemocnice Antonín Petroš.

Poznal zde také jaké náročné úkony musí zvládnout zdravotníci ve svých neprodyšných „skafandrech“ a co to obnáší přežít pracovní směnu v infekčním prostředí.

„Nám pacientům poskytovali veškeré úkony s maximální péčí. Měli jsme na pokoji dva ležáky, kteří se za celý týden neprobrali. Péče sestřiček byla úžasná i pro tyto pacienty. Pravidelná hygiena, koupání, převlékání, přebalování a opět vše ve skafandrech,“ dodal Antonín Petroš s tím, že před personálem krnovské nemocnice hluboce smeká.

Péče byla skvělá

Antonín Petroš během hospitalizace ani jednou neslyšel reptání na těžké pracovní podmínky. „Jak jsem dodatečně zjistil vede tento kolektiv paní primářka Pončová. Paní primářko, gratuluji vám k takovému týmu, je úžasný!,“ dodal Antonín Petroš a přidal poděkování nejen sestřičkám a řediteli nemocnice, ale také kuchařkám, protože mu navzdory vážnému zdravotnímu stavu v nemocnici chutnalo.

Pokud bych někdy v budoucnu měl sebemenší zdravotní problémy, vždy jen do Krnova,“ zakončil Antonín Petroš, který se těší, až zápas s covidem zase vystřídají zápasy na kurtech.