„Několik týdnů po této slavnosti, se radovali také hasiči v nedalekém sousedním Láryšově. Vlastními silami si novou zbrojnici sami postavili členové místního sboru. Laryšovská zbrojnice byla vysvěcena a uvedena do užívání 21. srpna 1921,“ uvedl farní kronikář Lasislav Martikán z Úvalna.

/FOTOGALERIE/ Jak dokládají farní kroniky, rok 1921 byl velmi plodný pro hasiče v Dubnici i v sousedním Láryšově. Dubnický obecní hasičský spolek se dočkal nové zbrojnice, která byla předána do užívání v červnu za velkolepé lidové veselice.

