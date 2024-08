/FOTOGALERIE/ Už od začátku se Ladná Čeladná profiluje jako rodinný festival. Na programu jsou jak zvučná jména české hudební scény, tak i stage věnovaná divadélkům pro děti plus doprovodný program pro nejmenší. Ten se částečně odehrává v tělocvičně místní školy a právě prostory budovy aspoň částečně zachránily návštěvníky při vytrvalých slejvácích, které skrápěly první den festivalu.

Už od pátečního odpoledne se nad Čeladnou proháněly mraky, ze kterých sem tam něco sprchlo. I tak ale návštěvníci začali okolo 16 hodiny ve větších počtech mířit na hřiště místní školy. Po půl šesté se ale z běžných letních deštíků stala pořádná smršť, která nahnala návštěvníky právě do tělocvičny, pod pivní stany, do VIP nebo je vyděsila tak, že se raději dali na útěk do svých aut.

V budově tělocvičny byl připraven i program pro děti, jako čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem nebo tvůrčí dílny či deskové hry. Právě toto zázemí, včetně toho hygienického, je velkou devízou festivalu, což se právě při nepřízni počasí názorně ukázalo.

Déšť, který chvílemi polevoval a zase sílil, i tak neodradil ty nejvěrnější fanoušky, kteří v pláštěnkách stáli pod pódiem a poslouchali koncerty. Okolo devátého hodiny večerní kapky ustaly a hlavní hvězdy večera, kapela Monkey Business, mohla rozjet svou show naplno. Odměnou jí byl zaplněný plac fanoušků, mezi kterými se občas děti v gumácích proběhli přes louže. Konečně suché vystoupení si tak s příchodem noci návštěvníci užili dosyta a své nadšení dali umělcům z Prahy jasně najevo.

Přestože má Čeladná ve své obci hned několik restaurací s vysokou gastronomií, nabídka jídel a pití ve stáncích v areálu festivalu cílí spíše na uspokojení co nejširšího počtu návštěvníků za rozumnou cenu.

Rodinné ceny

Dvoudenní vstupenka na festival vyjde na 730 Kč, což je vzhledem k vystupujícím umělcům jako jsou například Monkey Business, Tata Bojs, Lenny, Michal Prokop nebo Rozálie částka, která chce svým nižším vstupným mezi festivaly nalákat právě celé rodiny. A tomuto konceptu byla přizpůsobena i food zóna, jež nabízí vše - od klasiky v podobě langoše se sýrem za 140 Kč přes smažené nudle s kuřecím masem za 160 Kč či kebab za 150 Kč až po burger za 190 Kč.

Na své si přijdou i zájemci toužící po zdravé či bezmasé stravě. Seženou zde přímo celý veganský stánek.

Na festivalu samozřejmě nesmí chybět pivo. Půl litru Radegastu koupíte za 60 Kč . Nealko pivo vás vyjde na 55 Kč. Za 3 dcl čisté vody si připravte 20 Kč a za sladké nápoje jako je půllitrová čepovaná Kofola pak 50 Kč. Pro děti je i přímo stánek s nabídkou produktů Ovocňák.

Pro milovníky kávy je přichystán stánek s kávou od Upraženo, kde pořídíte espresso za 60 Kč nebo cappuccino za 80 Kč. K dobré kávě můžete zakousnout něco sladkého, například trdelník za stovku.

Připravte si hotovost

Ačkoli měl být letošní ročník Ladné Čeladné výhradně bezhotovostní, kvůli chybě na straně dodavatele cashless systému tomu tak nebude a stejně jako v minulých letech návštěvníci zaplatí v areálu hotově. Platební kartou půjde platit u prodejců, kteří mají svůj platební terminál, v opačném případě se bude platit v hotovosti.

„Tuto změnu nám dodavatel cashless systému oznámil nečekaně a jen pár dní před festivalem. Všechny návštěvníky proto upozorňujeme, že ne u všech stánků budou moci zaplatit kartou, dobré je proto vzít si s sebou dostatečnou hotovost,“ uvedl ředitel Ladné Čeladné Jindřich Vaněk. Pořadatelé však komplikace ohledně hotovostních plateb dopředu avizovali a upravili i informaci na svých webových stránkách. Nemusela by se tudíž opakovat situace z nedávného festivalu FM City, kdy dvacet tisíc lidí mohlo platit v areálu pouze hotově, ale nebyli o tom nijak dopředu informováni, takže se tvořily u dvou bankomatů fronty na dlouhé desítky minut.

Sobotní program láká na fotbal i další nálož hvězd a zábavu pro děti

Bude-li zítra více přát počasí, venku se děti mohou vyřádit na sportovních hrách a ve skákacích hradech. Na scéně rádia Čas jsou pak pro ně připraveny jak dětská představení, tak i například workshop taneční hrátky s Janem Onderem.

V sobotu si můžete na chvíli od hudby odpočinout při charitativním fotbalovém utkání osobností. Proti sobě nastoupí hokejoví reprezentanti, herci z Okresního přeboru, v akci bude i Milan Baroš, Marek Jankulovski nebo komentátor Jaromír Bosák. Výkop je v sobotu 3. srpna od 13 hodin.