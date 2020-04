„Zdravotní péče je dobře zajištěna na Krnovsku, ale nedostatečně pokrytá v dalších oblastech bruntálského okresu. Budu se snažit pobídkami pro lékaře a sestry dosáhnout plného zabezpečení primární péče v celém okrese od praktických lékařů pro dospělé, přes praktiky pro děti a dorost až po stomatology,“ slíbil Václavec ve svém volebním programu v roce 2016.

V uplynulých týdnech Václavec navštěvoval obecní úřady ve svém senátním okrsku a od starostů opakovaně slyšel případy z praxe, kdy zubař odešel do penze na zasloužený odpočinek a jeho bývalí pacienti ve spádovém regionu marně shání náhradu. Mnozí starostové už považují nedostatek zubních lékařů v regionu za vážný problém.

Ladislav Václavec jako ředitel Sdruženého zdravotnického zařízení SZZ Krnov a senátor v jedné osobě představil svůj plán. „SZZ Krnov otevře zubní ambulance v místech, kde zubaři dramaticky chybí. Zatím počítáme ve Vrbně pod Pradědem, v Horním Benešově, v Krnově, v Břidličné, v Bruntále a Městě Albrechticích. Nechci dělat konkurenci našim stomatologům, ale je to jediná možnost, jak pomoci v této službě našemu regionu. Tak snad se to podaří, uděláme pro to všechno,“ uvedl Ladislav Václavec s tím, že už s tímto plánem oslovil vedení Moravskoslezského kraje.

Konkrétně hejtmana Ivo Vondráka, aby vyčlenil prostředky na vybudování nových zubních ordinací v Horním Benešově a ve Vrbně pod Pradědem. Do práce se už zapojili také starostové, kteří pro ordinace budují adekvátní prostory. SZZ Krnov jako spádová nemocnice je vybaví nezbytnou zubařskou technikou a přístroji.

"Jakmile bude vše připraveno, začneme hledat zubaře. Zájemce by mohly přilákat i další benefity, o kterých zatím nemá smysl mluvit. Věřím, že tímto krokem u nás ubude občanů, kteří marně hledají zubaře,“ sdělil veřejnosti prostřednictvím tiskoviny Listy senátora Ladislava Václavce.

Ve svých Listech senátora se Václavec rovněž ohlédl za svou služební cestou do zámoří. „Koncem října 2019 jsem se s panem předsedou Senátu ČR Jaroslavem Kuberou , kolegy senátory a několika členy Akademie Věd ČR zúčastnil návštěvy USA. Byla to moje první návštěva zámoří. Doprovázet Jardu Kuberu bylo velkým zážitkem. Sršel vtipem a ani před americkými kongresmany a senátory neměl poníženecké názory,“ uvedl Václavec s tím, že také díky této zkušenosti bude na zesnulého Jaroslava Kuberu vzpomínat s úctou.