Velkou pozornost vzbudila v minulých dnech informace o dvou policejních psech, kteří ze člunu dokázali na hladině Slapské přehrady označit místo, kde se v hloubce 44 metrů nacházely ostatky zavražděné ženy. Speciálně vycvičených psů, kteří by něco takového mohli dokázat, není mnoho. Spočítat se dají na prstech dvou rukou, a to ještě několik prstů zůstane volných. Nasazováni jsou po celé republice.

Policejní kynolog Jiří Valošek se psem Drako | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Jednoho z nich mají moravskoslezští policisté. Je to německý ovčák, jmenuje se Drako a má dva a půl roku. Je následovníkem fenky Lili, která do psího nebe odešla letos na jaře ve věku dvanácti let. Psovodem Draka, stejně jako Lili, je Jiří Valošek ze skupiny speciálních kynologických činností moravskoslezské policie.

Úspěch na Slapech

Úspěch kolegů na Slapech je podle něj výjimečný. „Je to extrémní výkon, ale jak je vidět, není to nemožné,“ řekl Jiří Valošek s tím, že psi se běžně cvičí na vyhledávání těl pod hladinou v hloubce osmi až deseti metrů.

Speciálně vycvičení psi pomohli objasnit i řadu dalších závažných zločinů. Jeden z velkých úspěchů si před několika roky připsala na své konto i výše zmíněná fenka Lili z Ostravy.

Zdroj: Policie ČR

V roce 2013 našla v garáži ve Slezské Ostravě zakopaná těla manželů z Bohumína. Pachatelé oběti zastřelili a vhodili do připravených garážových hrobů. Šlo o loupežnou vraždu.

„Tehdy jsme prohledávali několik garáží,“ vzpomínal Jiří Valošek. Oběti posypané chemikáliemi a zaházené hlínou se nacházely v hloubce metr a půl. „Nahoře ležely gumové pásy. Naštěstí mezi nimi byla malá škvírka, která propouštěla pach. To stačilo,“ dodal Jiří Valošek.

Stačí skulinka…

Zločinci se chystali hroby zalít betonem. Ani tak by ale vyhráno neměli. „Beton je těžký, ale může prasknout. Například, když se do něj dostane voda a zamrzne. A stačí skulinka k uvolnění pachu,“ vysvětlil Jiří Valošek. Usvědčení vrazi tehdy dostali výjimečné tresty.

Při pátrání po tělech zakopaných ve velkých hloubkách mohou mít policisté a jejich psi nečekané pomocníky. „Může nám pomoci jedna myš. Udělá dírku nahoru a pach se tudy dokáže vzedmout,“ doplnil Jiří Valošek.

Pojistný podvod a mrtví Chorvaté

Fenka Lili sehrála významnou roli i při vyšetřování pojistného podvodu, při kterém Chorvat žijící na Novojičínsku nechal v roce 2015 vyhodit do vzduchu svou vilu. K tomu si najal dva krajany. Mužům se však akce nepovedla a při explozi zemřeli. To ale v té chvíli nikdo nevěděl.

Při prvotním ohledání se žádná těla nenašla. Po zjištění podezřelých okolností se na místo výbuchu vydala fenka Lili, která objevila zasypané ostatky. Chorvat byl odsouzen k několikaletému vězení.

Jiří Valošek věří, že německý ovčák Drako naváže na práci Lili. „Má na to. Do konce září by měl mít atest na vyhledávání neživých osob a tělesných ostatků,“ uvedl psovod. Výcvik Draka začal prakticky ihned po narození. „Nejprve je to socializace, poté základní výcvik a kolem jednoho roku ostrý výcvik. Ale rozumně ostrý. Nesmíte to tomu psovi znepříjemnit,“ zdůraznil Jiří Valošek. Na profesionálním vrcholu by měl být Drako v šesti letech.