„Apelujeme na veřejnost, pakliže je to možné, aby v současnosti nejezdila do Ostravy do zaměstnání, do škol a podobně. Ve městě je výrazný počet uzavírek na klíčových dopravních tepnách, objízdné trasy jsou následně blokovány individuální dopravou, což může komplikovat záchranné práce. Je-li to možné, prosím minimalizujte aktuálně cesty do Ostravy,“ žádá primátor Ostravy Jan Dohnal s dalšími představiteli krajské metropole.

Identický apel byl vydán již v neděli 15. září primátorem města na tiskové konferenci k docházce dětí do školských zařízení.

„Situace se na komunikacích mění každou chvíli, a to podle stavu opadání vody. Stále zatopeno je množství silnic různých tříd v Opavě, Krnově, na Novojičínsku je aktuálně neprůjezdná silnice 1/57 Kunín – Hladné Životice, na Bruntálsku zase silnice Holčovice – Hynčice,“ doplňuje Soňa Štětínská z Policie České republiky.

„Pokud dojde ke zprůjezdnění komunikací, počítejte prosím s nánosy bahna a podobně, jízdu přizpůsobte stavu komunikace a svým schopnostem, jeďte opatrně,“ apeluje na řidiče Soňa Štětínská s dodatkem, že po opadnutí vody není stav komunikací především II. a III. třídy moc dobrý.

K 17. hodině platil stav na silnicích MS kraje takto:

Bruntálsko: I/45 Nové Heřminovy – Zátor uzavřena silnice; ostatní komunikace 1. tříd bez zásadních omezení

Frýdeckomístecko: v tomto regionu kraje máme všechny silnice 1. tříd průjezdné

Karvinsko: silnice 1. tříd průjezdné, jen upozorňujeme na omezený provoz na I/67

Novojičínsko: policisté korigují dopravu na I/57 mezi Kunínem a Hladkými Životicemi

Opavsko: silnice I. třídy jsou průjezdné.

Ostravsko:

Uzavřena je silnice 1/56 Hlučínská v obou směrech, tedy od Ostravy – Přívozu na Hlučín a opačně,

Uzavřena je v obou směrech frekventovaná silnice Mariánskohorská, již od křižovatky s ulicemi 28. října a Opavská (Vodárna) směrem do centra i opačně (směr z Poruby na centrum a opačně je bez omezení)

Bez omezení je obnoven provoz na ulici Rudné, což je jedna z páteřních ostravských komunikací

Dálnice D1: stále platí avizované uzavření v těchto úsecích

Úsek dálnice D1 MÚK (mimoúrovňová křižovatka) Bělotín 311. km až MÚK Mankovice 321. km je ve směru na Ostravu uzavřen (tranzit veden po D 48 směr Nový Jičín a Frýdek-Místek).

Úsek dálnice D1 v km 354 – 372 (Ostrava – Bohumín) je v obou směrech uzavřen. Jediný sjízdný úsek je MÚK Klimkovice – MÚK Rudná.

Provoz v Klimkovickém tunelu je bez omezení.