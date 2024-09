Hledáme dalšího stavbyvedoucího do naší bruntálské úžasné party! Stavbyvedoucí u nás vede pracovní týmy na jednotlivých zakázkách (může mít i více zakázek zaráz), jeho hlavní úkoly představují: o Zajistění efektivního rozdělení a provádění všech prací na zakázce, o Zajistění kvality a dodržování technologických standardů prací, o Koordinace subdodavatelů přímo na pracovišti (společně s manažerem realizací) o Komunikace s investorem zakázky (společně s manažerem realizací) o Vhodné nakládání s materiálem, nářadím apod. o Cca 30% jeho činnosti bude fyzická práce na zakázce o Rozumí firemním technologickým standardům, a umí je svým podřízeným vysvětlit nebo ukázat. o Velkou oporou mu je nadřízený - vedoucí výroby, se kterým konzultuje technikálie, efektivitu a vedoucí provozu s nímž společně i zajišťují zásobování a komunikaci s investorem a subdodavateli. Velikost týmu bývá 4-5 pracovníků, stavbyvedoucí má možnost si své členy týmu vybrat, svoje podřízené i hodnotí. Součástí jeho práce je také: o Plánování týdenních prací o Koordinace svého týmu, jejich docházky, optimalizace vytížení jednotlivých pracovníků o Část své práce stavbyvedoucí odvádí z kanceláře, hodně času samozřejmě ale stráví přímo na zakázkách (tedy venku). Jak si nového stavbyvedoucí(ho) představujeme? o Spíš než na titulu nám záleží na tom, zda se umí postavit k práci a ocení pohyb na čerstvém vzduchu o Spíš než na letech zkušeností nám záleží na selském rozumu a ekonomickém přemýšlení o zakázkách, o Musí být buď přirozená autorita, nebo si autoritu umí vybudovat, ví co je loajálnost o Vztah k oboru je velkou výhodou, ale postačí i zkušenost s jakýmkoliv řemeslem (hlavní je pro nás zapálení a chuť dělat práci kvalitně) o Řidičský průkaz sk. B je nutností, další skupiny vítáme Zaměstnanecké výhody: stravenky, 5 týdnů dovolené, multisport karta, školení, firemní akce Hlásit se na e-mail pracujsnami@strommy.cz

Stavbyvedoucí (mistr)/koordinátor realizace/strojník, bagrista Hledáme dalšího stavbyvedoucího do naší bruntálské úžasné party! Stavbyvedoucí u nás vede pracovní týmy na jednotlivých zakázkách (může mít i více zakázek zaráz), jeho hlavní úkoly představují: o Zajistění efektivního rozdělení a provádění všech prací na zakázce, o Zajistění kvality a dodržování technologických standardů prací, o Koordinace subdodavatelů přímo na pracovišti (společně s manažerem realizací) o Komunikace s investorem zakázky (společně s manažerem realizací) o Vhodné nakládání s materiálem, nářadím apod. o Cca 30% jeho činnosti bude fyzická práce na zakázce o Rozumí firemním technologickým standardům, a umí je svým podřízeným vysvětlit nebo ukázat. o Velkou oporou mu je nadřízený - vedoucí výroby, se kterým konzultuje technikálie, efektivitu a vedoucí provozu s nímž společně i zajišťují zásobování a komunikaci s investorem a subdodavateli. Velikost týmu bývá 4-5 pracovníků, stavbyvedoucí má možnost si své členy týmu vybrat, svoje podřízené i hodnotí. Součástí jeho práce je také: o Plánování týdenních prací o Koordinace svého týmu, jejich docházky, optimalizace vytížení jednotlivých pracovníků o Část své práce stavbyvedoucí odvádí z kanceláře, hodně času samozřejmě ale stráví přímo na zakázkách (tedy venku). Jak si nového stavbyvedoucí(ho) představujeme? o Spíš než na titulu nám záleží na tom, zda se umí postavit k práci a ocení pohyb na čerstvém vzduchu o Spíš než na letech zkušeností nám záleží na selském rozumu a ekonomickém přemýšlení o zakázkách, o Musí být buď přirozená autorita, nebo si autoritu umí vybudovat, ví co je loajálnost o Vztah k oboru je velkou výhodou, ale postačí i zkušenost s jakýmkoliv řemeslem (hlavní je pro nás zapálení a chuť dělat práci kvalitně) o Řidičský průkaz sk. B je nutností, další skupiny vítáme Zaměstnanecké výhody: stravenky, 5 týdnů dovolené, multisport karta, školení, firemní akce Hlásit se na e-mail pracujsnami@strommy.cz 39 000 Kč

Volby 2024

Vše co potřebujete vědět o krajských a senátních volbách 2024. Kdo kandiduje do kraje a jací jsou kandidáti do Senátu? Kompletní přehled výsledků krajských voleb, i to, jak dopadly volby v jednotlivých krajích.