/VIDEO, FOTOGALERIE/ V centru Krnova napočítal Deník šest míst, kde má zmrzlina opravdu dlouhou tradici. Zvolte sami v naší anketě, kde je podle vás nejlepší nebo kam nejraději chodíte.

Která zmrzlina v centru Krnova je nejlepší? Hlasujte. | Video: František Kuba

U Alberta ve stánku U Papouška čeká klasická zmrzlina z Opočna, na které mnozí vyrůstali.

Rodinný zmrzlinářský podnik Tropico je nejstarší v Krnově. Pamatuje podnikatelské začátky devadesátých let.

Algida je světová značka, takže každý má představu, jaký zmrzlinový styl nabízí stejnojmenná cukrárna na krnovském náměstí. Má široký výběr krásně zdobené kopečkové zmrzliny, stejně jako cukrárna Oáza v jiné části krnovského náměstí.

Obě cukrárny Algida i Oáza navíc zákazníkům kromě zmrzliny nabízejí příjemné posezení u kávičky a zákusků.

Zmrzlinový stánek ICY Smile u Kauflandu je součástí úspěšného řetězce.

Poněkud nečekaným místem je klasická točená zmrzlina u krnovského hřbitova, kterou se rádi osvěží také kameníci i pozůstalí.

Tipy Deníku: kam za zmrzlinovými zážitky na Bruntálsku a Krnovsku

Kromě těchto šesti tradičních zmrzlinových míst také v Krnově na Zámečku občas hostuje pojízdný zmrzlinový krámek z Lichnova. Také mnohé restaurace a kavárny se snaží zaujmout hosty svou zmrzlinou. Zmrzlinový stánek můžeme například navštívit u hotelu na Cvilíně. Krnovem aktuálně jdou zvěsti o vynikající zmrzlině ve zbrusu novém podniku v Mikulášské ulici u Renty.

Opočenská zmrzlina jako fenomén

Zmrzlinovým odborníkem je Tomáš Onderka z Krnova, který se zabývá prodejem, pronájmem a servisem strojů na výrobu zmrzliny a ledové tříště. „Začínal jsem jako distributor zmrzlinářských techniky a surovin. Abych měl zpětnou vazbu a mohl si vyslechnout názory zákazníků, mám také zmrzlinové stánky v Krnově a v Opavě. Chtěl jsem jít příkladem, jak správně dělat opočenskou zmrzlinu, abych ostatním nastavil laťku," říká.

"Mým cílem bylo předvádět vzorovou férovou opočenskou zmrzlinu. Mlékárna v Opočně sice několikrát změnila název, ale my pamětníci, co jsme vyrůstali za socialismu, máme zažitou chuť točené opočenské zmrzliny. Nic jiného tady totiž nebylo. Dnes už všude máme výběr mnohonásobně větší. Můžeme ochutnávat spousty řemeslných zmrzlin a experimentů, ale opočenská zmrzlina nám vytvořila chuťový standard. Díky ní si přesně vybavíme standard, jak má správně chutnat třeba vanilková,“ vysvětluje Tomáš Onderka, který před deseti lety rozjížděl distribuci zmrzlinářské techniky na rozlehlém území Moravy. Jezdil nabízet zmrzlinářské vybavení například do oblasti Beskyd, Jeseníků nebo na Zlínsko. Jen letos už zajišťoval servis čtyřiceti strojů.

Sezona? Jako na houpačce

Jak hodnotí letošní letní sezonu zmrzlináři? Jako na houpačce. Velká očekávání střídají zklamání.

„Červenec byl zpočátku velmi dobrý, ale pak v závěru to celé spadlo. Koupaliště se na dva týdny zavřela kvůli dešti a ochlazení a také mnozí zmrzlináři z toho počasí měli deprese. Teď se to konečně zase zvedlo a rozběhlo. Do konce srpna nám to snad vydrží, ale zásadní bude září. Kumulace dětí, které jdou do školy a ze školy, je pro náš zmrzlinářský obor zásadní. Když jsou všichni na koupališti nebo na dovolených v zahraničí, prodej zmrzliny se dost těžko odhaduje a plánuje. Léto je fajn, ale jen na určitých turisticky atraktivních místech,“ doplnil Tomáš Onderka své postřehy ze zmrzlinářské branže.

Kam v centru Krnova na zmrzlinu:

Točená zmrzlina U Papouška před Albertem

Už deset let před krnovským Albertem funguje zmrzlinový stánek, který nabízí klasickou točenou zmrzlinu z Opočna. Vyrábí ji italské stroje Carpigiani. V nabídce bývá sedm druhů tříští, výběr barevných waflovanych kornoutků a posypů.

Ceny: malá zmrzlina: 30 Kč

velká zmrzlina: 35 Kč

maxizmrzlina: 50 Kč



Tropico

Zmrzlinový stánek Tropico v Krnově funguje přes třicet let. Radomír Grygar stánek Tropico zřídil v roce 1990, aby Krnované mohli poprvé vychutnat soukromě vyrobenou zmrzlinou. Zákazníci na ni čekali v dlouhé frontě. Předností Tropica je poloha mezi městskými vodotrysky a zahrádkou s kávou, dezerty a letními drinky. Zpočátku se stánek orientoval na suroviny z Opočna, pak přešel na značku Tatra.

Ceny: malá zmrzlina: 22 Kč

velká zmrzlina: 35 Kč

porce 35 gramů: 18 Kč



Točená zmrzlina u hřbitova

Zmrzlinář Petr Ječmen hned vedle večerky u hřbitova nabízí už sedm let opočenskou točenou klasiku. Poloha na Smetanově okruhu umožňuje vychutnat si zmrzlinu ve stínu Smetanových sadů na lavičce.

Ceny: malá zmrzlina 30 Kč

velká zmrzlina: 35 Kč



Cukrárna Oáza

Cukrárna Oáza na krnovském náměstí leží hned vedle Bauerovy kavárny v Hobzíkově ulici. Její předností je opravdu velký výběr točených i kopečkových zmrzlin, které jsou navíc krásně prezentované hned vedle zákusků. Můžete si přímo v provozovně nebo na předzahrádce vychutnat také zmrzlinové koktejly, poháry nebo kávu se zmrzlinou. Příjemné prostředí pro rodinné posezení.

Ceny: točená zmrzlina: 40 Kč

dětská točená: 35 Kč

kopečková: 30 Kč



Cukrárna Algida

Algida a značka Carte d'Or je světová zmrzlinářská legenda, která garantuje určitý styl a standard kvality. Také krnovská cukrárna Algida zaujme prezentací širokého spektra kopečkových zmrzlin. Jsou vystavené hned vedle nádherných zákusků a dortů. Ideální spojit posezení uvnitř nebo na předzahrádce cukrárny Algida se zmrzlinou, kávou a cukrářskými dobrotami. Příjemné prostředí pro rodinné posezení.

Ceny: kopeček: 39 Kč



Točená zmrzlina ICY Smile u Kauflandu

Točená zmrzlina ICY Smile patří do řetězce stánků ostravské firmy, takže se s ní můžeme setkat nejen v Krnově. Podobných stánků je na 150 po celé republice. Právě blízkost Kauflandu znamená, že tato zmrzlina osloví každého, kdo se rozhodne udělat si osvěžující přestávku při nákupu. Zázemí velké firmy, která sleduje trendy a hlídá si kvalitu je také výhoda.

Ceny: zmrzlina M: 33 Kč

střední L: 40 Kč

velká XL: 56 Kč