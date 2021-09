Bazén v České Vsi se v květnu „dožil“ padesáti let od svého otevření. Je tak patrně nejstarším bazénem, který v České republice bez zásadnější rekonstrukce funguje. Jeho vedoucímu Romanu Michálkovi však takové prvenství přináší starosti. V poslední době řeší jednu závadu za druhou.

Loni praskl litinový vypouštěcí ventil a bazén vytekl do sucha. Před měsícem zase nevydržela roura, která sbírá vodu s přelivových žlábků.

„Pětadvacet metrů vede v betonu a kousek čouhala ven. A ten dvoumetrový kus nám zespodu praskl. Byla to originální padesát let stará trubka,“ ukazuje rezavý kus železa.

Nejde přitom zdaleka o jediné vážné závady.

„Když šel nedávno plavčík do práce, na schodech slyšel téct vodu ve strojovně. Otevřel dveře a viděl, že praskla trubka. Stačil centimetr navíc a voda by zaplavila motor vzduchotechniky. Pokud bychom ji do čtyř hodin hodin neopravili, můžeme celý bazén zavřít. Je tu tak vlhké prostředí, že po čtyřech hodinách se v bazénové hale začnou tvořit plísně,“ popsal Roman Michálek.

Před nedávnem řešil i prasklé klínové řemeny vzduchotechniky, vyměnit bude třeba i zařízení na dávkování chlóru.

Jeseník aquacentrum vzdal

Původně měl být českoveský bazén už roky zavřený.

Jeseník však v roce 2014 po dvou pokusech vzdal výstavbu aquacentra, a pětkrát menší obec v sousedství se tak záhy rozhodla pro generální přestavbu stávajícího bazénu.

V těchto týdnech má získat stavební povolení, jisté však je, že letos neobdrží státní dotaci. Ta má pokrýt až polovinu z nákladů v celkové odhadované výši 160 milionů korun. Bez ní by pro obec s 2400 obyvateli bylo zbudování bazénu příliš velké sousto.

Podpora jen pro velké "závodní" bazény?

Obec na dotaci Národní sportovní agentury nedosáhla. Ta totiž mezi závazné parametry zařadila například požadavek šesti bazénových drah, tribunu pro minimálně sto diváků nebo nutnost občerstvovacího zařízení.

„Minimem jsou čtyři závodní šatny s vlastním hygienickým zázemím. Minimálně dvě z těchto šaten splňují nároky na bezbariérovost,“ zní jeden z dalších závazných standardů stanovených agenturou.

„Hodně slušně řečeno nám to udělalo velkou čáru přes rozpočet. Kdybychom chtěli tyto podmínky do projektu dostat, jdeme investičně o sto, sto dvacet milionů korun výše. Původně agentura slibovala, že to bude podpora regionů, nakonec výzvu vypsala na velká sportoviště nadkrajského významu. Žádost jsme ani nepodávali. Budeme se připravovat na příští rok a doufat, že nebudou podporovat jen bazény pro konání mezinárodních závodů,“ řekl starosta České Vsi Petr Mudra. Obec letos provoz bazénu dotuje částkou 3,7 milionu korun.

Jediná krytá pětadvacítka na Jesenicku

Českoveský bazén je jedinou krytou pětadvacítkou na Jesenicku. Důležitý je nejen pro obyvatele okresu či turisty, ale především pro školní výuku plavání.

„Více než tři čtvrtě návštěvníků tvoří základní školy. Rozpis mám školami zaplněný od rána od osmi do jedné odpoledne po celý rok. Působí tu i plavecký oddíl, v zimě vodáci, kluci z raft týmu Jeseník, kteří byli mistři světa do devatenácti let. Největší problém by ale byl, že základní školy by neměly kde plavat,“ zmínil největší riziko havarijního uzavření bazénu Roman Michálek.