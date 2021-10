Starosta Krnova Tomáš Hradil před volbami zveřejnil seznam kandidátů ze všech stran a hnutí, kteří pochází z Krnova a doplnil ho výzvou: „Ať už si vyberte jakoukoliv stranu, chtěl bych vás požádat o podporu krnovských kandidátů kroužkováním. Pro Krnov je nesmírně důležité mít v Poslanecké sněmovně svého zástupce. Michal Ratiborský byl pro naši samosprávu důležitou spojkou s centrálními úřady a věřím, že i v dalších letech bude mít kdo hájit zájmy města v Praze,“ napsal starosta Hradil před volbami.

Poslanec parlamentu za ANO Michal Ratiborský skutečně svůj mandát ve volbách obhájil z devátého místa. Na kandidátce ANO nejvíc preferenčních hlasů (1166) podle očekávání dostal lídr: hejtman Ivo Vondrák. Michal Ratiborský ale v počtu preferenčních hlasů skončil hned za ním. Dostal 975 přednostních hlasů. Třetí byla v počtu preferencí starostka Města Albrechtic Jana Murová, která za ANO kandidovala na 18. místě. Ta získala 590 přednostních hlasů.

Za SPOLU kandidovala také Štěpánka Křehlíková (KDU-ČSL) z Krnova. Zatímco Lídr SPOLU Zbyněk Stanjura získal 698 preferenčních hlasů, Křehlíková na 14. místě kandidátky získala úctyhodných 546 přednostních hlasů, což byl třetí nejlepší výsledek na kandidátce SPOLU.

Bývalý místostarosta Krnova Michal Brunclík byl na kandidátce ČSSD sice až na 18. místě, ale jeho 195 přednostních hlasů byl druhý nejlepší výsledek hned po lídrovi Lubomíru Zaorálkovi.

„Volby do Poslanecké sněmovny jsou za námi. V Krnově přišlo volit přes 11 tisíc občanů. To je o čtyři procenta víc, než před čtyřmi roky. Mám z toho radost. Poděkovat bych chtěl kromě voličů taky 24 kandidátům z našeho města. Jít do politiky chce dnes odvahu, protože pak neustále čelíte nenávisti, urážkám. A především gratuluji Michalovi Ratiborskému k obhajobě mandátu. Krnov bude mít i nadále svého poslance - těším se na další spolupráci,“ komentoval volební výsledek starosta Krnova Tomáš Hradil.