Nemocniční les

„Je to pár let zpátky, co jsme s partou kolegů a kamarádů již jeden les vysadili. V této aktivitě jsme chtěli pokračovat, ale covid nám v tom zabránil. Jelikož letos naše nemocnice oslaví 110 let provozu, tak jsme se rozhodli navázat na předchozí úspěšnou akci a vysadit Les Krnovské nemocnice,“ uvedl ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Zdravotníci vysázeli kolem Krnova duby

Krumpáčů, motyk a sazenic se chopili lékaři, zdravotní sestry, sanitáři i administrativní pracovníci. Mnozí z nich s sebou přivedli také své příbuzné nebo kamarády. „Vysadit les je perfektní nápad, zvlášť když všichni víme, jak lesy okolo Krnova zničil kůrovec i tornádo. Osobně jsem přišel také díky tomu, že na nádrž Pocheň jezdím rybařit,“ nechal uvedl primář očního centra Miroslav Došlík.

Nová tradice?

Zdravotní sestra Alena Kubálková přijela na akci až z Jindřichova ve Slezsku. „V nemocnici se s kolegy potkáme na chodbě, případně v jídelně. Tady byl čas si neformálně popovídat, zasmát se a udělat něco pro přírodu. Těší mne, že nemocnice tuto akci uspořádala,“ sdělila sestřička.

Poznámka Fidela Kuby - Duby a nemocnice

Pro všechny bylo zajištěno občerstvení včetně pitného režimu, který poskytla společnost Kofola. „Děkuji kolegyním a kolegům i podporovatelům nemocnice, kteří na sázení stromků dorazili. Zvláštní poděkování patří Lesům ČR za vyznačení plochy, sazenice, zapůjčení nářadí a odborný dohled při sázení. Věřím, že se tato akce se stane tradicí. Je třeba myslet na to, abychom budoucím generacím zachovali krásnou a zdravou přírodu,“ dodal ředitel nemocnice Ladislav Václavec.