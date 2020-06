„Opět chystáme benefiční běh, jehož výtěžek věnujeme někomu, kdo měl v životě méně štěstí, než my ostatní. Startovné je 50 korun za osobu. Vhazuje se do zapečetěné pokladničky, tudíž není možné účastníkům rozměnit bankovky,“ popsala akci za spolek Rošťáci, Veronika Svobodová Skorčíková.

Úkolem dětí bude proběhnout nebo projít kolečko kolem hřiště, přičemž je na cestě čeká zastávka u několika stanovišť s úkoly. V cíli na ně bude čekat odměna. Děti mohou přicházet kdykoliv v průběhu akce. Stačí se jen nahlásit na Startu, kde jim bude přiděleno číslo. Na všechny čekají stánky s jídlem a pitím, a děti si mohou soutěžení doplnit zážitky na skákacím hradu, zkusit malování na obličej a pěnovou párty, případně se podívat, co nabízí tvořivý stan.

Běh pro dospělé ale bude pouze jeden. Začíná v 16 hodin. Poběží se tři kolečka, a na kondici a výkonnosti při tom vůbec nezáleží. Mohou se účastnit i ti, kteří tři okruhy zdolají chůzí, jako například rodiče s kočárky.

Spolek Rošťáci se svými partnery uspořádal propagační akci Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) v Krnově už v lednu. Díky nim se v Krnově zapsalo do ČNRDD celkem 107 nových členů. Dnes má ČNRDD celkem na sto tisíc registrovaných.

„Když se do registru zapíše 120 lidí, statisticky se můžeme radovat z jednoho zachráněného člověka. To znamená, že pouze jeden ze 120 lidí v registru se skutečně stane dárcem. Taková je šance najít svůj protějšek, neboli pacienta, který má shodné genetické znaky a potřebuje vaši dřeň. Jinými slovy pro 119 lidí to registrací začne i skončí, protože jejich dřeň nebude nikdy potřeba,“ vysvětlila Zdenka Wasserbauerová zájemcům pravděpodobnost, že po registraci bude skutečně následovat transplantace.

Spolek Rošťáci byl díky svým aktivitám nedávno vyhlášen vítězem ankety Osobností města Krnova roku 2019. Byl nominován v kategorii Humanita. Tvoří ho kromě Veroniky Svobodové Skorčíkové také Martina Tichá, Alena Coufalová, Tereza Vaculíková a Markéta Svrčková. Pořádají kromě beneficí, her a soutěží také pikniky, bazary oblečení a hraček. Díky jejich benefičním běhům Run and help a Benefičním plesům se jim podařilo získat již desítky tisíc korun pro nemocné, postižené a potřebné.

„Dámy ze spolku Rošťáci sleduji už od jejich začátků. Do Krnova vlétly před dvěma roky jako uragán, pořádají jednu dobročinnou akci za druhou. Moc jim fandím a držím palce, aby si tu energii udržely i do dalších let,“ uvedl starosta Tomáš Hradil.