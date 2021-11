Ty budou 10. prosince ve Zlíně a 11. prosince v Krnově. Z Krnova pokračuje do Maďarska, a pak přes Německo do Holandska a Dánska.

Ian Paice se rozhodl, že si z velkých halových koncertů Deep Purple odskočí na klubovou scénu. Dal dohromady partu ostřílených muzikantů a vyráží na turné s klubovým projektem PURPENDICULAR.

Po odchodu Jona Lorda v roce 2002 je jediným zakládajícím členem Deep Purple, který v kapele hraje po celou dobu její existence. Přestože bylo Ianovi letos 73 let, je nesmírně aktivní a s Deep Purple natočili v době lock downu album cover verzí oblíbených písní jednotlivých členů kapely, které pod názvem „Turning to Crime“ vychází 26. listopadu 2021.

Paice je jeden z mála hardrockových bubeníků, jejichž styl ovlivnil swing a jazz. Je jedním z mála leváků, který si pořídil kompletně levorukou bicí soupravou, podobně jako třeba Phil Collins. Řada alb Deep Purple je oslavou jeho bubenického talentu. K těm nejlepším patří slavné devítiminutové sólo ve skladbě „The Mule" na párplovském albu Made in Japan.

"Každého asi napadne, proč ve svém věku už nesedí doma a jezdí po světě bubnovat. Těm, kdo ho znají, je to jasné. Prostě ho to baví. Nevydrží bez bubnování, bez koncertů a bez publika. Jako světová legenda si už nepotřebuje nic dokazovat. Prostě má rád tu atmosféru na pódiu, dobrou kondici a železné zdraví, jaké mu můžeme závidět. Určitě ho také lákalo zahrát si s dalšími skvělými muzikanty, kteří jsou sice o pár let mladší, ale taky už mají na rockové scéně hodně za sebou," řekl provozovatel klubu Kofola Martin Hradečný s tím, že v předprodeji stojí vstupenky 759 Korun.

Koncert nese podtitul Performing Classic Deep Purple.