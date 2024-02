Příjemná obytná čtvrť vyhlášená bezproblémovým sousedským soužitím. Pamětníci, kteří zde prožili kus života, se těžko smiřovali s možností demolice.

Vybydlené domy v Krnově, známé z filmu Citlivý člověk, jsou na prodej

„Já jsem tam na adrese Alšova 14 ve druhém patře bydlel od roku 1952 do roku 1976. Byla to tehdy krásná, klidná a přátelská část města. Odpoledne jsme se chodili koupat k řece, v parku se hrával fotbal a starší pánové volejbal. Byly to podnikové byty pro Strojosvit, Varhany, plynárnu a podobně. V sousedních domech na Vrchlického bydleli Řekové a ti byli také v pohodě. Pak tam začali sestěhovávat nepřizpůsobivé a tohle je výsledek. Je mi to líto, jak to tam dnes vypadá, ale ještě víc by mi vadila demolice,“ komentoval minulost a současnost Bronxu Pavel Vranka, který dnes bydlí v Křížové.

Proč byty neopraví město jako majitel?

Proč město Krnov neopraví své byty samo? Pro městský rozpočet jsou odhadované náklady kolem 130 milionů příliš velké sousto.

Zastupitelé v roce 2021 raději schválili demolici celé lokality za 17 milionů, než aby se zchátralé domy dostaly do rukou „obchodníků s chudobou“, co vydělávají na ubytovnách pro nepřizpůsobivé a sociálně slabé. Vyloučená lokalita Bronxu trápila Krnov celá desetiletí, takže zastupitelé nechtěli riskovat její návrat.

Investor, kterému město bytové domy prodá, se musí smluvně zavázat k rekonstrukci, zachování funkce bydlení, zřízení parkovacích stání a splnit požadavky na nízkou energetickou náročnost.

Proč zastupitelé změnili názor?

Hlasování zastupitelů o demolici na podzim 2021 bylo poměrně těsné.

„Zbourat budovy, které ještě nejsou promáčené a zralé na demolici, mi přijde jako ekonomický paskvil,“ postavila se proti demolici například zastupitelka Eva Šindelářová.

Starosta Krnova Tomáš Hradil patřil k těm, kdo v zastupitelstvu hlasovali pro demolici, ale pak své rozhodnutí přehodnotili.

„Rozhodně jsme nechtěli ty byty demolovat za každou cenu, když ještě jdou opravit. Byly tam ale velké obavy, že pokud domy prodáme, může tam vzniknout další ghetto a možná ještě horší. V případě prodeje domů nejdřív potřebujeme pojistky, aby to dopadlo dobře, ať už to koupí kdokoliv,“ vysvětlil Tomáš Hradil, před jakým dilematem stáli zastupitelé.

Nakonec zastupitelé zrušili své předchozí usnesení o demolici. Změnili názor z několika důvodů. Očekávané dotace na demolice nebyly vypsané a současně na trhu nemovitostí začaly ceny bytů rychle růst. Také výrazně podražilo ukládání stavební suti na skládkách.

Filmová lokalita z Citlivého člověka

Krnovský Bronx se nečekaně proslavil díky filmu Citlivý člověk. Režisér Tomáš Klein hledal lokace pro fiktivní svět s "postapokalyptickou atmosférou", takže domy v Bronxu filmaři ani moc nemuseli kašírovat.

V opuštěných domech po boku krnovských komparzistů natáčeli slavní herci jako David Prachař, Tatiana Dyková Vilhelmová nebo Jiří Schmitzer. Film ukázal poetickou stránku této omšelé lokality.



S odchodem problematických nájemníků a po demolici sousední slévárny se atmosféra Bronxu postupně mění k lepšímu. Šance města přilákat seriózního investora se sice zvýšily, ale přesto privatizace představují určité riziko.

Na Krnovsku a Osoblažsku existují odstrašující případy, kdy privatizaci městských nebo obecních bytových domů provázelo velké očekávání, které vystřídalo zklamání.

Pokud nový majitel nemovitosti nedodrží sliby a zřídí problematickou ubytovnu, bez systému právních pojistek v kupní smlouvě je většinou jedinou šancí na zlepšení, aby dům i s nepřizpůsobivými nájemníky město zase odkoupilo zpět.