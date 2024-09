Mimo provoz jsou aktuálně úseky z Krnova do Opavy, Bruntálu i Jindřichova. „Na tratě z Krnova do Opavy a Jindřichova se vlaky vrátí nejspíš během prosince. V úseku z Krnova do Bruntálu trvá až do 26. listopadu plánovaná výluka mezi Branticemi a Miloticemi nad Opavou kvůli probíhající opravě mostů v tomto úseku, proto i tady zatím jezdí náhradní autobusová doprava,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Na řadě míst ale bude teprve možné bezpečně provést podrobné prohlídky stavu a rozsahu poškození. Termíny obnovení provozu se tak zatím nedají ani stanovit. „V těchto dnech detailně mapujeme rozsah poškození na Osoblažce a zřejmý zatím není ani termín obnovy trati Bruntál – Malá Morávka, která je bez pravidelného provozu. I výše uváděné termíny jsou ale předpokládané a budou se podle postupu prací aktualizovat,“ upozornil Dušan Gavenda.

Před obnovením provozu je na zasažených úsecích nejprve nutné provést detailní kontroly stavu železničního svršku, spodku i mostních objektů, ale také zabezpečovacího zařízení a všech ostatních technologií.