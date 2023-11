„Přátelé a kamarádi lyžování. Snaha o obnovení lyžování na Vraclávku byla velká. Bohužel vyvstaly obrovské technické problémy, které při naší veškeré snaze nejsme schopni do začátku sezony vyřešit. Je nám to strašně líto, tato zimní sezona se bude muset obejít bez nás. Věříme že to bude naposledy a v sezoně 2024/2025 se zase potkáme. Hodně pěkných zážitků,” vzkazují svým příznivcům provozovatelé vleku ve skiareálu Vraclávek.