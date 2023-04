Jarní oteplení na Krnovsku provází příjezd prvního letošního cirkusu. Český cirkus Kellner ale nevztyčil svůj stan přímo v Krnově. Překvapivě postavil své cirkusové šapitó na polském břehu řeky Opavy. Cirkusový stan s kopcem Cvilínem v pozadí je sice na dohled od Krnova, ale už v Polsku.

Český cirkus Kellner postavil svůj stan na dohled od Krnova, ale už na území Polska. Hostoval v polské obci Bližčice (Blisczyce). | Foto: Deník/František Kuba

Místo Krnova s 23 tisíci obyvateli dal cirkus přednost polské obci Bližčice (Bliszczyce), která má něco přes 500 obyvatel.

Dosud byli Krnované zvyklí jezdit přes hranice hlavně do polských hypermarketů za levnými nákupy. Ale jezdit z Krnova do Polska za českým cirkusovým uměním? To je pro Krnovany nová zkušenost.

Malý český cirkus rodiny Kellnerových vyráží za polskými fanoušky už několik let. Jeho maringotky brázdí silnice polského Slezska hlavně v Opolském vojvodství. Fenomén český cirkus v malých polských obcích už zaznamenala polská média.

Upozorňují, že diváci se během show sice skvěle baví, ale někteří si pak při odchodu z českého cirkusu stěžují na bolesti břicha od nepřetržitého smíchu. "Popravená bude proměněna v kostlivce a zatančí bugi-vugi," láká program cirkusu Kellner. Kdo by netoužil vidět na vlastní oči něco tak neuvěřitelně absurdního?

Loni se cirkus Kellner v souvislosti s "rozřezáváním lidí" objevil také ve zpravodajství polské televize Teleexpress. Polské novináře zaujalo, když v obci Steblowa dva mladíci v cirkuse ukradli českému kouzelníkovi magickou motorovou pilu, která dokáže chlapa zavřeného v bedně přeříznout vejpůl. Tato pila byla zlatým hřebem programu v českém cirkuse.

Polští mladíci s ukradenou pilou se před policejním vozem pokoušeli ujet na kole. Po zadržení uvedli, že motivací krádeže magické cirkusové pily byl jen hloupý opilecký žert.

Polská média také zaujal patent Cirkusu Kellner, jak dostat diváka na jedné štaci na několik představení. První den hostování na vesnici cirkus slíbí, že každý den uvede úplně jiný program. Ti, kterým se první večer líbil, určitě přijdou do cirkusu zase, aby o nic důležitého nepřišli. Cirkus stojí tři dny na stejném místě a je celkem běžné, že místní v něm absolvují tři večery cirkusové zábavy.

"Takoví lidé a takové nápady nám imponují. Tahle rodina má velký talent a vášeň pro to, co dělá. To je hned vidět. Diváci to cítí a proto tak reagují. Rodina Kellnerových dělá to, co miluje. Dělá romantickou profesi, a zároveň si vydělává. Co je ale důležité - nejdřív je vášeň a až po vášni peníze," představuje český cirkus Kellner polský cirkusový web portalcyrkowy.com.