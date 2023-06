Horský okres Bruntál nepatří mezi jahodářské oblasti. Fanoušci samosběru mají k dispozici plantáže jahodníku až na Opavsku. A nebo si musí zajet na jahody do Polska.

Samosběr jahod u Dobieszówa začal 19.6. 2023 | Video: František Kuba

Rodina Uksik, která pěstuje jahody u polské vesnice Dobieszów, poprvé otevřela svou plantáž pro samosběr v pondělí 19. června. Jezdí sem kromě polských milovníků čerstvě natrhaných jahod také Češi z Krnovska a Osoblažska. Cena 40 korun za kilo je přívětivá.

Přívětivý je ke svým zákazníkům také polský jahodář Mirosław Uksik. Díky němu se na Krnovsku polským „truskawkám“ začalo říkat „jahody ze země krále Miroslava“.

Není divu, že při takových cenách Češi tvoří většinu zákazníků na jahodovém poli farmářské rodiny Uksik. Polská rodina už má mezi českými zákazníky řadu štamgastů a přátel. Patří mezi ně také turistický průvodce a tlumočník Pavel Kuča z Krnova, který letos pomáhá při samosběru.

Zdroj: František Kuba

„Z Krnova je to do Dobieszówa asi sedm kilometrů. Plantáž jahod je vidět od silnice Mokre, Dobieszów, Równe, takže ji nemůžete minout. Jahody rodiny Uksik jsou určené jak pro samosběr, tak se sklízí na prodej na tržnicích. Prodávají se například v Opavě. Sezona samosběru, která právě začíná, bude trvat asi tři týdny,“ uvedl Pavel Kuča s tím, že rodina Uksik jsou nejen jahodáři, ale také včelaři, takže nabízí kromě jahod i speciální medy z jahodníku a obohacené vymraženými jahodami.

Zdá se, že včelky se při opylování hodně snažily. Jahodníky jsou obsypané plody. Jahody jsou krásně červené a sladké, přestože počasí nebylo právě ideální.

Samosběr u Dobieszówa probíhá od pondělí do pátku od 15 do 20 hodin a o víkendech od 8 do 13 hodin. Je také možné se domluvit individuálně.