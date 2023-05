Kromě současného zázemí a atrakcí se návštěvníci dočkají i několika novinek. Jednou z nich bude skákací nafukovací hrad, další se týká občerstvení. „Kromě stávajících stánků plánujeme přidání dalšího s kávou, se zmrzlinou nebo s ledovou tříští, čímž by nabídka pro návštěvníky byla zase o něco pestřejší a kvalitnější,“ doplňuje Alžběta Nykodymová.

Koupaliště v Osoblaze zůstane letos zavřené

Za celodenní vstup dospělí zaplatí 80 korun, děti od 4 do 15 let vyjde na 50 korun a ZTP, ZTP/P, studenty a seniory pak bude lístek stát 60 korun. Po 16. hodině je cena vstupu pro dospělé 50 korun a pro děti 25 korun. „V nabídce nechybí ani zvýhodněné rodinné celodenní vstupné, kdy jeden dospělý s dítětem zaplatí 100 korun, dva dospělé a jedno dítě lístek vyjde na 160 korun,“ vypočítává Alžběta Nykodymová.

Provozní doba koupaliště zůstává stejná. V případě příznivého počasí bude minimálně do konce prázdnin otevřeno denně od 9 do 19 hodin.

Městské lázně s bazénem podobně jako v letech předcházejících budou po dobu letních prázdnin uzavřeny. To však neznamená, že by se tam nic nedělo. „Letos máme v plánu údržbové práce ve sprchách a investice do technického zázemí,“ uzavírá Alžběta Nykodymová.