V pondělí 6. 9. bude prostranství před Bauerovým památníkem patřit kapele Tři vykřičníky a v úterý se slavnosti vrátí do koncertní síně, ve které se tentokrát představí mladé talenty Hlasu Česka. Ve stejný den se v letním kině uskuteční také projekce muzikálu Cats. „Ve středu bude Kofola Music Club patřit skupině Lake Malawi a na čtvrtek je v synagoze naplánováno vystoupení kytaristy a písničkáře Jana Matěje Raka,“ vyjmenovává Petra Manczalová s tím, že slavnosti v neděli 12. 9. v zahradě Flemmichovy vily zakončí koncert Miluše Voborníkové a Petra Spáleného.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.