Rada města Krnova na své pondělní schůzi schválila možnost přítomnosti dětí v mateřských školách zřizovaných městem od pondělí 18. května.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Vladimír Pryček

V Krnově je ve věku pro docházku do školek kolem 750 dětí. Samozřejmě ne všechny nastoupí do mateřské školky jen co to bude možné.