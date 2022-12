Vysvětlení je ale prosté. Visa totiž začala používat nový symbol, který nikdo nerozezná od vlajky města Krnova.

Zdroj: Youtube

Visa je nadnárodní společnost s obratem 24 miliard dolarů, což je asi 552 miliard korun. Roční rozpočet Krnova nedosahuje ani jedné miliardy korun. Karty VISA jsou jsou nejrozšířenější platební prostředek. Bylo jich celosvětově vydáno na 3,5 miliardy. Krnov má 25 tisíc obyvatel. Existuje jen hrstka znalců, kteří dokážou odlišit symboly Krnova a společnosti Visa.

Městu Krnovu byla vlajka s modrým, bílým a žlutým pruhem udělena rozhodnutím předsedy poslanecké sněmovny v roce 1995. Společnost Visa svůj nový symbol s modrým, bílým a žlutým pruhem poprvé veřejně představila loni.

POZVÁNKA: Advent v Krnově: půjdem spolu do čistírny

Když vizionářské studio Mucho dostalo zakázku na vytvoření nové vizuální snadno zapamatovatelné globální identity Visa, překvapivě jim z tohoto projektu vyšla vlajka města Krnova. „Nová značka, jasnější a dynamičtější, byla vyvinuta s cílem zviditelnit se v digitálním světě a na menších mobilních platformách,“ představil výsledek své práce tým Mucho složený z předních expertů na celosvětové systémy identity.

Jsou symboly Visa a Krnova totožné?

Deník společnosti Visa položil dotaz: „Liší se v něčem nový brand symbol společnosti VISA od praporu města Krnova, nebo jsou tyto symboly naprosto shodné?“ Odpověděla PR agentura Grayling, která v České republice chrání pověst značky Visa. „Brand symbol Visa a vlajka města Krnova nejsou totožné. Visa používá jiné odstíny žluté a modré a symbol se liší také v rozměrech,“ vysvětlila rozdíl Iva Gašparová z Graylingu.

Krnované v kampani společnosti Visa na fotbal v Kataru poznávají svou městskou vlajku.Zdroj: kampaň Visa

„Vlajku města Krnova tvoří tři vodorovné pruhy (modrý, bílý a žlutý) v poměru 1:1:1. Poměr šířky k délce vlajky je 2:3,“ popsala městskou vlajku mluvčí krnovské radnice Dita Círová. Schválená podoba vlajky města Krnova je v originále uschována na Městském úřadě v Krnově. „Jiné subjekty mohou používat vlajku obce bez jejího souhlasu,“ uvádí vyhláška O znaku a vlajce města Krnova.

Na fotbal ve šťastném tričku

Reklama na partnerství společnosti Visa s fotbalem v Kataru nezaujala jen Krnovany, ale také Tomáše Janču, který je předním českým odborníkem na marketing ve sportu. Na sociálních sítích upozornil kreativce, kteří reklamu vytvořili, že vůbec neznají cílovou skupinu fotbalových fanoušků. Drtivá většina lidí přece chodí fandit na fotbal v dresu svého klubu, s klubovou šálou, čepicí, nebo jen tak v civilu. Znáte osobně někoho, kdo si na zápasy obléká „šťastné tričko“?

Celé Česko zpívalo koledy, zapojilo se i Bruntálsko. V kapli museli přidávat

„Šťastné tričko nosí fakt minimum fanoušků. Představa, že si fanoušci mají oblečení, ve kterém jen vítězí a proto si jej pravidelně oblékají, je směšná. Není moc týmů, co by jen vyhrávali. Ale co by se neudělalo pro ten oslí můstek na VISA. Ano, i fanoušci mají své rituály, které by šlo spojit s rituálem placení kartou VISA, ale šťastné tričko to fakt není. Á propos tričko - ze spotu i outdooru je zřejmé, že tím VISA spíše než tričko myslela dres, ono se totiž v angličtině pro označení dresu používá slovo "shirt". Samozřejmě je to dres neurčitý, protože VISA má koupená práva na šampionát, nikoliv na konkrétní tým. Na globální úrovni tak vidíme to, co je bohužel typické pro český agenturní svět, což jsem si ověřil u spousty tendrů a viděl u hodně tuzemských kampaní - agentury sportu nerozumí,“ komentoval kampaň Visa s fotbalovým šťastným tričkem Tomáš Janča. Je přesvědčen, že typický český reklamní kreativec má velmi naivní představy o sportu a jeho fanoušcích, protože sportovní události většinou moc nesleduje.