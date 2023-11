„Připravili jsme zábavné dopoledne plné pohybových, vědomostních a deskových her. Proběhne od 8 do 12 hodin v naší klubovně v administrativní budově obchodního domu Prior. Je to nabídka pro děti, které se nechtějí doma nudit, ale zejména nabídka pomocné ruky rodičům, kteří musí do práce a narychlo neseženou hlídání dětí. Z kapacitních důvodů je třeba se dopředu přihlásit na Skautské hry v klubovně K3,“ uvedl Michael Cestr, skaut K3 s tím, že akce Skautské hry se koná v klubovně 27. 11. od 8 do 12 hodin.

Zájemci se mohou přihlásit ZDE

Klubovna skautského oddílu K3 je v administrativní budově obchodního domu Prior, do které je vstup ze Zámeckého náměstí. „S sebou: svačinu, pití a přezůvky,“ připomínají organizátoři.

Dvacet let oddílu Krnovská trojka

Za 20 let činnosti oddíl K3 uspořádal více než 2000 akcí. Oddílových schůzek, výprav do různých koutů republiky, táborů, zahraničních expedic a dobrovolnických aktivit. Příběh skautského oddílu se začal psát v říjnu 2003. Základem byla družina Svišťů, která se záhy rozšířila o další členy. Oddíl zpočátku vyrážel především do blízkého okolí Krnova a do Jeseníků - víkendy trávil na loveckých chatách či na oblastních setkáních skautů.