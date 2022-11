„Zdravím Krnov a krnovské kino! Asi teď pravděpodobně čekáte, až vám zapnou film Grand Prix, kde hraju já. Hlavně já. Hrajou tam i jíní herci, ale co si budem… Myslím, že jsem tam suverénně nejlepší. Ahoj!,“ pozdravil krnovské diváky z plátna Štěpán Kozub svým typickým humorem. Kozub v roli čórkaře Štětky sype podobně originální hlášky jednu za druhou a ani ostatní herci nezůstávají pozadu. Nejednou celý kinosál řval smíchem, který je pro tvůrce filmové komedie ta nejsladší odměna.

Krnovští kinaři filmové hlášky z Grand Prix, které mají šanci zlidovět, použili jako originální výzdobu na zrcadlech vstupního vestibulu. „Střízlivej nezrychlím!“, hláškuje ve filmu Roman, majitel autobazaru a příležitostný závodník s tváří Kryštofa Hádka, který rovněž natočil speciální zdravici pro krnovské publikum.

Grand Prix (2022), oficiální trailer:

Zdroj: Youtube

David Hofmann poděkoval všem, kteří na Grand Prix přišli do kina a ujistil publikum, jak si toho váží. „Pro mě je to čest uvádět svůj první celovečerní film v Krnově, kde jsem začal natáčet v místním skateparku s mnoha kamarády, co jsou tady. Chtěl bych poděkovat Petře z krnovského Městského informačního kulturního střediska MIKS, která skvěle zorganizovala tuto premiéru a Liborovi Martiníkovi, který to organizoval na sociálních sítích a podobně,“ pozdravil krnovské diváky a kamarády David Hofmann.

Nezapomněl připomenout také nedávno zesnulého Pavla Tomeška, který vybudoval legendu krnovského kina tím, jak geniálně zkombinoval jeho retro styl s moderní technikou. Závěrečné titulky provázel potlesk. Pak následovalo taneční afterparty v hospodě Pod obrazem, protože tolik filmových zážitků najednou je potřeba vstřebat.

Grand Prix (2022), oficiální teaser:

Zdroj: Youtube

„Vyprodané Kino Mír 70 Krnov, velká radost. Krnovští filmaři jedou! Atmosféra byla fantastická, bylo úžasné znova vidět, jak je město na každého úspěšného Krnováka opravdu hrdé,“ komentoval událost starosta Krnova Tomáš Hradil, který samozřejmě nesměl v publiku chybět.

Filmové hlášky komedie Grand Prix:

„Střízlivej nezrychlím!“

„Ty vole, to mi trošičku připomíná Chomutov, ne?“

„Po městě nám běhá komando pšonků.“

„V týhle čepici vyhrál Loprajz svůj první Dakar, vole, je v ní ještě saharskej písek.“

„No o vás se taky říká, že jste idiot.“

„Vyberu ti nevěstu, to de dělá v lepších rodinách.“

„Já ti řeknu, co tam uvidíš: asfalt, zasranej asfalt v poli.“

„Ty vole, ať se dám na metadon, jestli kecám.“

