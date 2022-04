„V naší porodnici máme řadu novinek, ať už jde o moderně vybavené nadstandardy nebo jídelníček pro těhotné ženy a maminky po porodu připravený podle současných trendů. Nové ultrazvuky, na kterých budou lékaři provádět prvotrimestrální screening, jsou bezpochyby nejvýznamnější událostí posledních let. Pro těhotné ženy z regionu to znamená, že již nemusí na vyšetření jezdit do Olomouce či Ostravy. Provedeme jej ve stejné kvalitě u nás, čímž ušetří čas i peníze za cestu,“ uvedl ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Prvotrimestrální screening plodu se provádí v 11. až 13. týdnu těhotenství. „Smysl tohoto vyšetření je především v posouzení individuálního rizika genetických vad, jako je například Downův syndrom. Jedná se o kombinované vyšetření, kdy výsledek testu závisí jak na ultrazvukovém, tak biochemickém vyšetření v začátku těhotenství. V případě vysokého rizika doporučuje lékař další konzultaci s genetikem. Důležitou součástí ultrazvukového vyšetření je i stanovení přesné délky trvání těhotenství,“ uvedl zástupce primáře krnovské porodnice Igor Michalec.

V rámci konzultace je stanoveno riziko takzvané pre-eklampsie. Jde o onemocnění, které významně ovlivňuje jak plod, tak zdraví matky. Vyhodnocení se provádí podle mezinárodních kritérií stanovených v protokolu FMF (Fetal Medicine Fundation). Nový přístroj bude využíván nejen v porodnictví, ale v také obecně v rámci gynekologie při dalších ultrazvukových vyšetřeních.Uvedení nového ultrazvuku do provozu v Krnově se zúčastnil také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Martin Gebauer, který je z oboru.

„Jako gynekolog nesmírně oceňuji, že v krnovské porodnici neustále zvyšují kvalitu služeb pro těhotné ženy. Krnovské porodnici blahopřeji k rozvoji a maminkám přeji, aby u nich screening byl jen pouhým ujištěním, že čekají zdravé potomky,“ uvedl Martin Gebauer.Prvotrimestrální screening v Krnově ušetří těhotným ženám hodiny cestování. Z Krnova cesta do Olomouce trvá autem přes hodinu. Vlakem pak více než 2 hodiny.

Z Osoblahy do Olomouce se autem dá dostat za 2 hodiny, ale vlakem či autobusem až 4 hodiny. Řada žen si na screening bere doprovod. „Tím, že nemusím do Olomouce, ušetřím čas sobě a hlavně partnerovi, který si nemusí brát půl dne volna v práci, aby pohlídal doma starší dítě. Navíc ušetříme za benzín. Děkuji krnovské porodnici, že myslí na maminky,“ nechala se slyšet těhotná paní Vendula z Krnova.