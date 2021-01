V porodnici nebyl na Nový rok původně očekáván žádný plánovaný porod, ale celá služba pod vedením zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení SZZ Krnov MUDr. Jozefa Pitoňáka, MBA byla připravena na situaci, že by se některému děťátku chtělo na svět o něco dříve.

„Po našem příjezdu do krnovské porodnice šlo všechno rychle. Byla tady naše porodní asistentka Šárka Janáčová, se kterou jsem absolvovala celou přípravu, a taky zbytek úžasného týmu. Celý porod proběhl harmonicky a všem moc děkuji za profesionální a přitom lidský přístup,“ nešetřila chválou oblíbená učitelka a maminka prvního děťátka narozeného v roce 2021 v okrese Bruntál Tereza Valášková.

Tatínek byl u porodu

U porodu měla také svého životního partnera Patrika Jančeka. Ten prozradil, že si s partnerkou dlouho mysleli, že budou mít dceru: „Chtěli jsme vědět, co se nám narodí, ale miminko se při vyšetření pokaždé otočilo a společně nás s lékařem nechávalo v napětí. Až do pátého měsíce jsme miminku říkali Laura, jelikož si Terezka přála holčičku. Když jsme se dozvěděli, že to bude chlapeček, tak tchán začal bříšku říkat Renda. A tak jsme už u tohoto jména zůstali.“

V oblíbené porodnici se ani večer nenudili, jelikož k porodu přijali ještě jednu maminku z Karlovic. Té se ve 23:35 narodil chlapeček.

Ředitel nemocnice MUDr. Ladislav Václavec, MBA do porodnice s ohledem na epidemiologickou situaci osobně nezavítal, ale rodičům poslal milý vzkaz. „Renému i všem dalším miminkům, která se v letošním roce narodí v naší porodnici, přeji hodně zdraví, štěstí a lásky. Také aby svými malými krůčky, časem i velkými kroky a úspěchy, dělali radost těm, kteří je milují,“ dodal ředitel Václavec.