Na urgentním příjmu krnovské nemocnice už ošetřili první úrazy spojené se zimou a náledím. Nezastavil se ale ani příliv pacientů s těžkým průběhem covidu. Aktuálně krnovští zdravotníci v nemocnici pečují o více než 90 pacientů s Covid-19. Každým dnem lze očekávat, že jejich počet přesáhne stovku.

Krnovská nemocnice už zastavila plánovanou ortopedickou a chirurgickou operativu. Pro pacienty s pozitivním testem na covid vyčlenila plicní oddělení, rehabilitační oddělení i Oddělení ošetřovatelské péčeOOP ve Městě Albrechticích. V záloze je připravena i ortopedie.

Nyní se krnovská nemocnice rozhodla reorganizovat také očkování. Dosud probíhalo uprostřed areálu v objektu dětského oddělení. Očkovací centrum se přesouvá do nových prostor co nejblíže u vchodu. Už od středy 1. prosince se začíná očkovat v budově bývalé lékárny, která je hned vedle hlavní brány. Vchod do očkovacího centra nebude z ulice, ale z vnitřní strany areálu nemocnice.

„Očkovací centrum jsme přemístili do vhodnějších prostor ke vstupu do nemocnice. Lidé tak nebudou muset složitě parkovat v areálu a budou moci pohodlně přijít z venkovního parkoviště. Stejně tak, když přijedou lidé k nemocnici autobusem MHD, najdou očkovací centrum kousek od zastávky. Funguje zde také naše odběrové místo. Obě pracoviště mají samostatné vchody a jsou rozdělena přepážkami,“ uvedl mluvčí nemocnice Jiří Krušina.

V původním očkovacím centru, které bylo v ambulanci dětského pavilonu se v příštích týdnech doočkují pouze lidé, kteří čekají na druhou dávku vakcíny. Následně zde budou očkovat pouze děti do 15 let.Zaregistrované zájemce o první či třetí posilovací dávku zdravotníci naočkují v nových prostorách.

Očkovací centrum bude v provozu ve všední dny od 7.20 do 10.40 hodin a pak od 12 do 14 hodin. Ve Sdruženém zdravotnickém zařízení SZZ Krnov bylo v posledních týdnech naočkováno okolo 500 zájemců. V posledních dnech se zájem o očkování dramaticky zvýšil.

„Jen v pondělí se k očkování zaregistrovalo přes 1000 lidí. Tito nově registrovaní budou naočkováni v příštích dnech již v nových prostorách,“ dodal Krušina.