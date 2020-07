Jak je nemocnice připravená na možnost nových ohnisek a případnou druhou vlnu koronavirového onemocnění? Má propracovaný systém organizačních opatření a vytvořila si tříměsíční zásoby ochranných prostředků. Nová nemoc přinesla krnovské nemocnici nové zkušenosti, jak lze zvládnout současně epidemii i běžný provoz. Ukázala, co je potřeba v zavedeném systému změnit a vylepšit.

„Podobné krizové situace jsme dříve nacvičovali, ale to se jednalo o jednoho pacienta. Nebylo potřeba najednou vytvořit podmínky třeba pro třicet dalších potencionálních pacientů. Proto musíme úplně změnit náš způsob ošetřování nových pacientů. V nemocnici chceme přebudovat urgentní příjem,“ sdělil Ladislav Václavec, ředitel Sdruženého zdravotnického zařízení SZZ Krnov.

INFEKČNÍ LŮŽKA A NOČNÍ HELIPORT

Urgentní příjem by měl být osmilůžkový. Dvě lůžka budou trvale vyhrazena pro infekční pacienty. V nově přistavené nadstavbě pak bude pět monitorovaných lůžek. Ta budou běžně sloužit jako nadstandardní pokoje pro interní oddělení, ale v případě potřeby by tvořily samostatné infekční oddělení. Nemocnice plánuje také vybudovat přímo v areálu stanoviště záchranné služby s heliportem pro noční přistávání. „V současné době záchranná služba je na letišti bokem od Krnova. Každý výjezd má prodlevu, každý výjezd projíždí přes obytné části Krnova, než se dostane vůbec k pacientovi. Chceme tady vybudovat samostatnou budovu s nočním přistáváním a s napojením na koridory nemocnice,“ vyjádřil se ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

REHABILITACE V PŘÍRODĚ

Mimořádný zájem mají pacienti nemocnice o služby rehabilitačního oddělní. To by mělo proto doznat výrazných změn. Nemocnice hodlá rozšířit prostory rehabilitačního oddělení tak, aby se celkově zlepšilo prostředí, aby vznikly jednak nadstandardní pokoje a zároveň aby vzniklo prosklené lapidárium, kde by pacienti mohli uprostřed přírody rehabilitovat i o víkendu.

Plánované změny v nemocnici si vyžádají značné finanční prostředky. „Co se týče urgentních příjmů, na to se chystá dotační titul Ministerstva zdravotnictví na výstavbu urgentních příjmů, kde spadáme, takže ty bychom chtěli pokrýt z toho. O další finanční prostředky bude nemocnice žádat Moravskoslezský kraj, který je jejím zřizovatelem,“ vysvětlil ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Jakub Olejníček