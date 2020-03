„Mám dobrý pocit, že zabraly účinná opatření vlády a snad nám nehrozí scénář z Itálie nebo Španělska,“ konstatoval Václavec s tím, že se učíme bojem za pochodu a vychytáváme chyby, které příště snad už nezopakujeme. Je si vědom, že roušky opravdu jsou dnes po celém světě velmi vzácné zboží a jejich dodávku z Číny označil za malý zázrak.

Ujistil veřejnost, že v krnovské nemocnici se pracuje klidně a provoz je zajištěn.

„Snížili jsme odběrové hodiny ve stanu od 8 do 16 hodin. Déle není třeba a kolegové tam čekali zbytečně. Také odběry doma jsme zredukovali do 20 hodin. Je tady novinka, že indikaci k odběrům již může dávat praktický lékař pro dospělé i děti. Zapíše jen pacienta do formuláře na stránkách krajského úřadu a my si s ním sami telefonicky sladíme optimální čas odběrů. Tak snad vše půjde i nadále dobře a udržíme malý počet případů u nás na Bruntálsku. I když máme připraven dostatečný počet lůžek, budu mnohem radši, když zůstanou neobsazená,“ uzavřel Ladislav Václavec.

Věří, že po týdnech a měsících domácí izolace snad budou mít lékaři v Krnově co rodit.