Hasičský stan a dva kontejnery byly umístěny na zaměstnanecké parkoviště za novou lékárnu. Odběry zde budou prováděny od čtvrtka 19. března jen těm osobám, které budou mít jasné doporučení od epidemiologa a do nemocnice přijedou vlastním autem.

„Tito lidé vjedou do nemocnice hlavní branou, za novou lékárnou odbočí vpravo, kde budou připraveni zdravotníci v ochranných oblecích. V současné době budou lidem přes otevřené okénko automobilu provádět stěr, který bude odeslán k vyhodnocení. Vozidlo následně vyjede bránou za lékárnou a posádky zamíří do karantény. Za těmi, kteří nedisponuji vozidlem a mají epidemiologem doporučen odběr, vyjede z nemocnice speciální tým zdravotníků,“ sdělil ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec

V příštích dnech by do Krnova měly dorazit také rychlotesty z Číny. Pomocí těch budou testováni lidé, kterým končí karanténa. „Výhodou testu je, že jeho výsledky známe za přibližně půl hodiny. Pokud bude výsledek negativní, musí osoba přijet ještě jednou a nechat se otestovat po čtyřiadvaceti hodinách znovu. V případě, že i druhý test bude negativní, může se vrátit do práce. V opačném případě, kdyby se nákaza potvrdila, dostane instrukce k dalšímu postupu,“ uvedl ředitel Václavec a přidal optimistickou zprávu.

"Ještě stále trvá radost ze zatím nepotvrzené infekce v bruntálském okresu, i když epidemiologicky to nemusí dlouho vydržet," doplnil Ladislav Václavec, který je rovněž senátorem.

"Dnes v senátu bohužel nejsem, protože si myslím, že Praha je město, které by mělo být v karanténě. A přivézt osobně infekci do nemocnice a bruntálského okresu by byla opravdu frajeřina," vysvětlil Václavec a vyzval občany, aby také oni co nejméně cestovali v rámci republiky. Krnovská nemocnice

právě spouští podrobnější webové informace k situaci. Bude tam i aktuální seznam zavřených ambulancí a přehled k jakým omezením provozudošlo. "Garantuji, že každý s akutním onemocněním, které patří do péče nemocnice, bude ošetřen. Hezký den, pevné nervy a coronaviru zmar," povzbudil Ladislav Václavec pozitivní myšlení na svém facebooku.

Harmonogram

Čtvrtek 19. 3. - Zahajuje provoz odběrového místa na coronavirus v SZZ Krnov.

Pátek 20. 3. - Krnovská nemocnice omezuje počet lůžek a ambulancí.

Pondělí 23. 3. - Na webu www.szzkrnov.cz bude zveřejněno číslo, na kterém si mohou pacienti zařídit elektronický předpis na své nemoci. Jde o medikaci která mu je obvykle poskytována cestou nemocničních ambulancí.