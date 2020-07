Sdružené zdravotnické zařízení SZZK Krnov na základě aktuální epidemiologické situace od 2. července zavedlo nová opatření, která minimalizují riziko zavlečení nákazy do nemocnice.

„Situace nás netěší, ale zavádíme opatření, která se týkají zejména návštěv našich pacientů. Každý návštěvník musí vyplnit dotazník, který dostane v Krnově na vrátnici u hlavního vchodu, ve Městě Albrechticích na vrátnici a ve Dvorcích před vstupem na oddělení. Kromě několika osobních údajů se v dotazníku ptáme na to, zda byl návštěvník v kontaktu s osobou COVID-19 pozitivní, případně s osobou, která má teploty, respirační onemocnění, kašel a podobně. Ptáme se na to, zda má návštěvník nařízenou karanténu, případně zda čeká na výsledky testů na COVID-19. Do areálu nemocnice budou na návštěvu vpuštěny pouze osoby, jejichž odpovědi na otázky budou negativní, a kterým nebude před vstupem naměřena zvýšená teplota. Samotný dotazník návštěva předá na oddělení službu konající sestře, která jej založí,“ uvedl ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Současně budou v krnovské nemocnici opět uzamykány boční vchody. Vedení nemocnice žádá nejen návštěvy, ale také pacienty o zodpovědný přístup.

„Noste v nemocnici roušky, dezinfikujte si ruce a pokud máte pocit, že jste nemocní, či máte již tolikrát medializované příznaky onemocnění COVID-19, do nemocnice nevstupujte. Kontaktujte zdravotníky telefonicky," vyzval k ohleduplnosti ředitel s tím, že preventivní opatření zavádí na základě doporučení ministerstva zdravotnictví.

Odběrové místo pro testování je v nemocnici za novou lékárnou. Bude v provozu každý pracovní den od 8 do 12 hodin. Pro samoplátce pak od 8 do 11 hodin.