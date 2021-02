„O antigenní testy mají zájem pendleři i lidé, kteří chtějí například navštívit své blízké s jistotou, že je neohrozí bezpříznakovou formou onemocnění Covid-19. V našem odběrovém centru jsme byli týdně schopni bezplatně otestovat přes 300 zájemců. Nyní bude tato kapacita přibližně dvojnásobná,“ sdělil ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

Zájemci o antigenní test se musí zaregistrovat prostřednictvím speciálního portálu. Odkaz na portál reservatic naleznou na hlavní stránce nemocnice szzkrnov.cz. Program jim vygeneruje volné termíny. Poté si zájemci vyberou datum i čas testu a na zvolený termín se dostaví do nemocnice.

Antigenní testování bude v SZZ Krnov probíhat v pracovní dny od 12 do 16 hodin. V sobotu a neděli od 11 do 13 hodin. Právě víkendové testování by mohlo výrazně zpomalit šíření nákazy. „Každý, kdo bude mít pocit, že na něj něco takzvaně „leze“, se může zaregistrovat a otestovat v průběhu víkendu. Výsledek antigenního testu se dozví do patnácti až dvaceti minut. V případě pozitivního výsledku testovanou osobu čeká karanténa a PCR test. Naopak člověk s negativním výsledkem nemusí mít takové obavy, že nakazí někoho ve svém okolí,“ dodal ředitel Václavec.