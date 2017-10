Krnovany čeká rozhodnutí o bazénu

Jaký bude osud městských lázní v Krnově? Jasno by mělo být už ve středu. Bazén je jedním z bodů programu schůze zastupitelů.

Opravit stávající bazén, nebo postavit nový? To je otázka, před kterou budou zítra postaveni krnovští zastupitelé.

Nový bazén by se, v případě vítězství této varianty, stavěl v areálu letního koupaliště. „Varianty se liší časovou i finanční náročností. Pro své rozhodování mají zastupitelé k dispozici veškeré podklady, které jsme shromáždili za dobu, co se řeší nahrazení již dosluhujících a velmi málo navštěvovaných městských lázní moderním zařízením,“ uvedl místostarosta Krnova Michal Brunclík.

„Ano, materiálů máme dost, s podklady jsme tentokrát spokojeni. Bude fajn, když už se rozhodnutí nebude oddalovat a celá věc se posune do další fáze,“ uvedl lídr opozice Pavel Moravec (Krnovští patrioti). A jakou variantu Krnovští patrioti podpoří? „My se vyslovíme pro variantu číslo dvě čili pro nový bazén v areálu koupaliště,“ odpověděl. Členové Krnovských patriotů jsou v tom zajedno.

V areálu koupaliště se již nicméně chystá rekonstrukce, koupaliště má vstoupit do nové sezony v novém hávu. Tyto dvě akce spolu ale nesouvisí. „Je to škoda, mohlo se to řešit zároveň,“ konstatoval Pavel Moravec s tím, že případné připomínky vyplynou až z jednání na zastupitelstvu.

Co si ale opozice chce pohlídat, je finanční strop této významné investice. Připomeňme, že podobné dilema se řešilo také v Opavě. Volba, při níž by zastupitelé hlasovali mezi dvěma variantami, však na zastupitelstvu neproběhla a vše směřuje ke stavbě nového bazénu.

Městské lázně ale samozřejmě nejsou jediným bodem středečního zastupitelstva. „V úvodu zasedání, které v hasičské zbrojnici v ulici Partyzánů začíná o půl páté, představí zastupitelům svůj investiční záměr v bývalých kasárnách společnost TGA Development, která získala v prodejním řízení tři ze čtyř nabízených městských pozemků.

Ke schválení budou předloženy podmínky podpory sportu, kultury a prevence kriminality,“ informovala mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Na programu je dále téma odkupu budovy na Říčním okruhu, která navazuje na areál Karnoly ve vlastnictví města. Nápad na využití město má. Řešit se bude také pozemek po bývalé slévárně, který společnost Fascination zbavila odpadu a městu ho nabízí za 15 milionů korun.