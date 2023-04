Dnes od 18 hodin se v Koncertní síni sv. Ducha v Krnově uskuteční tradiční benefiční koncert pro Ukrajinu. Tyto benefiční koncerty Krnované organizují již od roku 2006, tedy dávno před anexí Krymu na podporu humanitárních organizací a projektů na Ukrajině.

Kostel sv. Ducha v Krnově, kde se uskuteční benefiční koncert pro Ukrajinu. | Foto: Deník/František Kuba

Letos v programu vystoupí Krnovský chrámový sbor, Jakub Osadnik zahraje na varhany a Ludmila Boková na flétnu. Houslové trio hraje pod vedením koncertního mistra Jana Zlámala a v programu vystoupí i další hosté. Program letošního koncertu je sestaven převážně ze skladeb Josefa Haydna a W. A. Mozarta, proto bude mít název „Vídeňské nokturno".

Krnované začali pořádat tuto benefici, aby prostřednictvím svých partnerů pomáhali potřebným na Ukrajině mimo oficiální instituce. Tato iniciativa vznikla také díky Krnovskému chrámovému sboru pod vedením Václava Mičky a dalších vystupujících hudebníků, kteří jej připravují ve svém volném čase bez nároku na jakoukoli odměnu či mzdu, aniž by to měli v popisu své práce. Za dobu pořádání koncertů pro Ukrajinu už bylo věnováno na tyto dobročinné účely přes 200 tisíc korun.

Křesťané na Ukrajině bojují beze zbraní: motlitbou

„Výtěžek slouží převážně na podporu charitativní činnosti misionáře P. Petra Krenického. Část byla směřována i do partnerského města Nadvirny prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské. Po vypuknutí války na východní Ukrajině odešel P. Krenický z Tjačiva v Zakarpatské Ukrajině o 2 tisíce km dál - do Záporožské oblasti, do města Melitopol. Tady organizoval pomoc pro seniory, nemocné děti a sirotky, lidi postižené válkou, raněné a trpící. V dubnu 2022 byl Melitopol obsazen ruskými vojáky. I když s obtížemi, přece jen mohl pokračovat ve své pomoci potřebným. V prosinci však přišla zpráva o jeho zajetí," doplnila za organizátory Ludmila Čajanová.

Kněz Peter Krenický bude besedovat o dění na Ukrajině

Koncem loňského listopadu si pro slovenského kněze Krenického v Melitopolu přišli ruští okupanti. Zatkli ho, spoutali a bili. Na hlavu mu nasadili pytel, když se začal dusit, pytel uvolnili. Poté ho vysadili zhruba osm kilometrů od současné hranice mezi ruskými a ukrajinskými silami s tím, ať si jde, že ho stejně někdo cestou zastřelí. „Za hranicí však potkal člověka, který ho zachránil. Momentálně působí na Zakarpatí v horské vesnici Hanyči, jeho účet však stále platí, jak nám sdělila paní Marta Porubová z ostravské charity," doplnila Ludmila Čajanová s tím, že koncert pořádá Římskokatolická farnost ve spolupráci s místní organizací KDU-ČSL a za podpory Města Krnova.