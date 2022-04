„Zastupitelstvo města Nadvirna by chtělo srdečně poděkovat obyvatelům českého partnerského města Krnov za humanitární pomoc v době agrese Ruska proti Ukrajině. Tato podpora je pro nás neobyčejně důležitá, jelikož naše město každý den přijímá tisíce občanů, kteří utíkají před válkou ve snaze zachránit své životy a životy svých dětí. Tím, že pomáháte, darujete nejen materiální hodnoty, ale také radost a naději v naše společné vítězství,“ vzkázalo zastupitelstvo Nadvirny krnovským partnerům.

Poplachové sirény v mobilech

Nadvirna leží na západě Ukrajiny, kde už se život jakž takž vrací do normálu. Přesto tam Krnované zažili tři raketové poplachy. Dva v noci a jeden přes den u oběda.

„Místní už si zvykli na sirény a snaží se chodit do práce. Navštívili jsme kryt určený pro 40 osob. Dostal jsem obrázek, který mi holčička namalovala v krytu. Snaží se děti takto zabavit, aby nevnímaly stres z války. Poplachy tam mají tři stupně. Prožili jsme jen ten první obecný poplach, když jim na mobilech začnou vyzvánět sirény. Skutečnými sirénami nelze pokrýt tak obrovské území se spoustou vesnic. Přes mobil pak zjišťují, do jaké konkrétní oblasti zaměřené rakety směřují. Buď se ozve signál pro druhý stupeň, že musí pro jistotu utíkat do krytu. Může následovat i třetí stupeň, že už jsou v přímém ohrožení života,“ popsal svou zkušenost František Fojtík.

Cílem ruského útoku na Ukrajině se stalo i letiště u partnerského města Krnova

Nadvirna zažívá nápor uprchlíků Krnované posílají pomoc do oblasti, která je válkou zasažena nejméně ve smyslu přímých pozemních vojenských útoků. Na Ukrajině ale rakety a bomby dopadají téměř všude a válka zasáhla úplně všechny.

„My tady na Krnovsku máme asi 400 lidí, které z domova na Ukrajině vyhnala válka. Nadvirna, která je počtem obyvatel srovnatelná s Krnovem, jich má na pět tisíc. Vznikají tam velké záchytné tábory, kde se o spoluobčany na útěku starají. Část pomoci, kterou tam vozíme, je spotřebována na místě a část je poslána do nejpostiženějších regionů. Uvědomil jsem si, že dál na Východ se už neposílá pomoc určená pro děti. Možná už tam žádné děti nejsou,“ popsal čerstvou zkušenost z Ukrajiny Fojtík.

Krnov se připravuje přijmout uprchlíky, pro partnera z Ukrajiny vyhlásil sbírku

Ukrajinští partneři Krnovanům ukázali jak funguje distribuce humanitární pomoci. Ukázali jim seznamy měst a vesnic i předávací protokoly. „Poctivě si vedou evidenci, aby někdo nebyl po válce obviněn ze zneužívání humanitární pomoci. To bylo nedávno schváleno ukrajinským parlamentem jako jeden z nejtěžších zločinů. Ti, kdo humanitární pomoc distribuují, nově dostali lepší zákonnou ochranu. Díky tomu jsme například měli výhody při přejíždění hranice. Bylo před námi deset aut, a čekali jsme pouhé tři hodiny. Jindy bychom tam strávili víc jak den,“ doplnil Fojtík, jehož úkolem je pomáhat uprchlíkům především v Krnově. Pro cestu na Ukrajinu rozhodl spontánně.

Náhodné setkání v autobuse

Ředitelku Charity Krnov Moniku Dodovou oslovila Ukrajinka, se kterou před čtyřmi lety náhodou cestovala v autobuse. Kamionem vezla do Nadvirny nemocniční lůžka, a na zpáteční cestě do Ostravy se dala do řeči s paní na vedlejším sedadle.

Solidarita s Ukrajinou: Češi nabízejí ubytování, pro uprchlíky jezdí k hranicím

„Paní od té doby sleduje na facebooku jak Krnov pomáhá Ukrajině. Požádala o pomoc pro jejich obec Kásná, která leží jedenáct kilometrů od města Nadvirna. Na seznamu věcí, které potřebují, byla výživa pro děti, pleny, drogerie i zdravotnický materiál. Mají k dispozici lidi, kteří jsou schopni humanitární pomoc dopravit i do míst nejhorších bojů. Měl s námi jet její manžel, který pracuje v Praze. Pak ale zjistil, že jakmile překročí hranice, už ho úřady nepustí z Ukrajiny zpátky. Vytáhli jsme sedačky a vrchovatě napěchovali tři osobní auta. Několik oslovených nám řeklo: Zbláznili jste se? Na Ukrajinu? To rozhodně ne. František Fojtík řekl jedu s vámi, a na nic víc se neptal. Všechno jsme mu vysvětlili až cestou v autě,“ vysvětlila Monika Dudová jaké improvizace provázely jejich misi.

Autobus v Krnově vyloží uprchlíky, na Ukrajinu se vrátí s pomocí

Chaos na hranicích ustalNa hranicích byli Krnované potěšeni, že už tam nepanuje takový chaos jako v prvních týdnech války. „Tisíce maminek s dětmi v neorganizované tlačenici, to už je minulostí. Vojáci v poklidu převáděli ukrajinské maminky, a pomáhali jim nést tašky a kufry,“ uvedla Monika Dudová s tím, že na ukrajinské straně hranice už čekal doprovod z vesnice Krásná. Museli spěchat, aby na místo dorazili dřív, než začne platit zákaz vycházení.

Děti jsou doma, ve škole je sklad

„Ubytovali nás v Krásné u sebe doma. Mají volné místo, protože ženy s dětmi odešli do Česka. Ráno nám ve škole ukázali jak to funguje. Děti jsou na distanční výuce, aby se raději neshromažďovaly na jednom místě. Zažívají tam neustále poplachy, takže stejně by museli opakovaně přerušit vyučování a schovávat se. Škola dnes slouží jako mezisklad pro distribuci potravin a pomoci. Také tam šijí výbavu pro ukrajinské vojáky do války. Pak nás doprovodili do Nadvirné. Tam jsme se setkali s otcem Andrijem, ředitelem Charity a s panem starostou Andrijovyčem. Byli jsme příjemně překvapeni, že zatím mají dost potravin i základní drogerii. Potřebují hlavně zdravotnický materiál. Domluvili jsme se, že pošlou do Krnova kamion, který jim naplníme,“ uzavřela Monika Dudová na zasedání krnovského zastupitelstva. Ukrajinským maminkám, které našly bezpečí v Krnově, předala pozdravy od jejich manželů a také pár osobních věcí.